Švedski metal bend "Pain" održao koncert u Beogradu

Švedski industrial metal bend "Pain" sinoć je prvi put imao koncert u beogradskom klubu Zappa Baza pred velikim brojem ljubitelja njihove muzike, saopštili su organizatori ovog nastupa.

Poznati pjevač, producent i multiinstrumentalista Piter Tagtgren uključio je Beograd u aktuelnu "I AM" turneju.

Bez predgrupe i specijalnih gostiju, grupa "Pain" je već sa prvim taktovima numere "Let Me Out" nagovijestila žestok, beskompromisan i veoma glasan šou program.

Tagtgren nije trošio vrijeme na najave i komunikaciju sa publikom, kako mnogi frontmeni vole da rade, samo je ređao hitove "End Of The Line", "Nailed To The Ground", "On Your Knees" i "Revolution".

Sasvim vrhunski uvježban bend, sa atraktivnom rasvjetom i laserima, pretvorio je klub Zappa Baza u centar audio vizuelnog doživljaja i hedonizma.

Piterov sin, Sebastian je "gospodario" bunjevima, dok su basista Džonatan Olson i gitarista Sebastian Svaland iskazali svoju virtuoznost u pjesmama "It’s Only Them" i "Suicide Machine", neumorno prateći Tagtgren dvojac u nespresušnoj energiji.

Bend je nakon šest godina od prošlog koncerta u Beogradu i ove noći osvajao publiku uz zarazne refrene i rifove - već sa "Party In My Head" cijela sala je pjevala zajedno sa Piterom, dok su dva hita na bisu "On And On" i "I’m Going In" još više oduševili auditorijum.

Za sam kraj momci iz metal benda "Pain" izveli su numeru "Shut Your Mouth" i na antologijski hit "My Way" Frenka Sinatre, poklonili se i zahvalili oduševljenoj publici.

