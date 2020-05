Svi ljetni festivali u RS biće održani

Organizatori četiri najveća festivala u Republici Srpskoj "Run And More Weekenda", "Nektar OK festa", "Moto festa" i "Fresh Wave" festivala okupili su se u jednu asocijaciju s ciljem da zajedničkim mjerama prevaziđu novonastalu situaciju izazvanu virusom korona.

Organizatori su odlučili da nastave započete pripreme kako bi ovog ljeta ipak realizovali najavljene događaje.

"Dobra vijest je da je na našu adresu stigla vijest iz Instituta za javno zdravstvo RS u čijem dopisu stoji da bi se sva četiri festivala mogla održati tokom jula i avgusta uz poštivanje svih epidemioloških mjera i preporuka koje tada budu na snazi", saopštili su organizatori.

Napomenuli su da je njihov primarni cilj tokom trajanja festivala maksimalna zaštita posjetilaca, učesnika izvođača i članova timova.

"Nadamo se da će naredne nedjelje biti pozitivne za nas i da ćemo zajedno dočekati stabilizaciju situacije u zemlji, a samim tim uživati u sportsko-muzičkim događajima koji nas očekuju u julu i avgustu u RS", rekao je Goran Ćorić, direktor "Run And More Weekend" festivala i RMC Banjaluka polumaratona. Termin održavanja ovog događaja je od 3. do 5. jula, a koncept festivala je ostao nepromijenjen.

Optimizam da će situacija biti bolja iskazao je i organizator "Fresh Wave" festivala, koji je najavio da će se festival održati od 6 do 8. avgusta na tvrđavi Kastel u Banjaluci, kao i da je ovo njegovo 9. izdanje.

"Nektar OK fest", koji se održava na Tjentištu, biće prolongiran za avgust, a tačan datum festivala biće uskoro poznat. Dubravko Suvara, direktor "Nektar OK festa", istakao je da će lajnap regionalnih bendova ostati nepromijenjen, ali da će u narednim danima potvrditi dolazak internacionalnih izvođača.

On je, pored toga, dodao i da je moguće učešće imena koja nisu prethodno bila najavljena.

Četvrti festival "Moto fest Banjaluka 2020" će se održati 21. i 22. avgusta iako su ljubitelji dvotočkaša navikli da se ovaj skup organizuje mnogo ranije. Siniša Praštalo ispred organizacije "Moto festa" rekao je da će se potruditi da ovaj događaj bude obogaćen brojnim sadržajima i kvalitetnim programom u kojem će učestvovati bajkeri iz cijeloga svijeta. Na "Moto Festu" nastupiće Nele Karajlić, "Galija", Kerber, "Bjesovi", "Love Hunters", Đorđe David, Ivana Peters te "Daddy Cool". Ulaznice i prodajni program "Moto festa" uskoro će biti poznati.

Organizatori najvećih festivala istakli su da od Vlade RS očekuju da podrži kulturu i sport istim budžetima kao i prethodnih godina.