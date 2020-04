Svijet sevdaha napustila Emina Zečaj

SARAJEVO - Sevdalinka i muzička scena ostale su bez još jednog velikog imena. U nedjelju veče u svom domu u Sarajevu u 89. godini preminula je Emina Zečaj.

U svojoj dugogodišnjoj karijeri Emina se, osim interpretacijom, bavila i sakupljanjem i zapisivanjem izvornih bh. pjesama te je tako uspjela mnoge sačuvati od zaborava.

Njene interpretacije i način izvođenja godinama su bili predmet proučavanja kako domaćih, tako i svjetskih etnomuzikologa. Sevdalinku je predstavljala širom svijeta te je za svoj rad bila nebrojeno puta nagrađana. Uz brojne snimke, Eminina interpretacija ostaće upamćena i po filmovima "Gori vatra" i "Remake".

Njeni jedinstveni snimci, kao vrijedan dokument, ostaće za usavršavanje mnogim budućim generacijama.

"Preselila je, maločas su mi javili, najdraža Emina Zečaj, sjećam se tog prvog susreta, u njenom domu primila me i skupa smo zapjevali dvije pjesme i popili kahvu, kakva je to sreća bila za mene, oduvijek sam je volio, poštovao i cijenio svaku njenu izvedbu i interpretaciju sevdalinki, koje su uvijek bile drugačije jer ih je pjevala i srcem i dušom na sebi svojstven način, tom prilikom mi je rekla: 'Samo pjevaj, jer kad pjevaš i Bogu je drago da te čuje', to neću nikad zaboraviti", napisao je interpretator sevdalinki Božo Vrećo, a od Emine su se potresnim porukama oprostili i brojni drugi bh. i regionalni umjetnici.