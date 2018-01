Svijetla budućnost britanske muzike, Ed Širan najslušaniji

Čak osam od 10 albuma na listi najprodavanijih u Velikoj Britaniji u 2017. godini su albumi britanskih izvođača.

Izvršni direktor BPI (British Phonographic Industry) Guf Tejlor naveo je statistiku za prošlu godinu, otkrivajući da je zabilježen veliki rast u prodaji britanske muzike.

“Potražnja za muzikom u Velikoj Britaniji je u stalnom porastu, a za to su najviše zaslužni briljantni izvođači iz ove zemlje – Ed Širan, Sem Smit, Rag’n’Bone, Little Mix, Stormzy i Dua Lipa, ali i inovativna muzička industrija koja ih podržava. Iako nas ovo ohrabruje, ne smijemo da zaboravimo da je muzička industrija na dugom putu do oporavka. Moramo prevazići mnoge izazove. Prvo moramo da prevazićemo "rupu u vrijednosti“, tako da muzika može na fer način da se naplaćuje i od strane digitalnih servisa“, kaže on.

Takođe, on ističe da je muzičkoj industriji potrebna pomoć političara kako bi izvođači mogli slobodno da putuju na turneje nakon što napuste Evropsku uniju.

Inače, prošle godine je u Velikoj Britaniji prodato čak 4,1 milion ploča što je za 26,8 odsto više u odnosu na 2016. godinu. Ploče, zapravo bilježe najveću prodaju od 1991. godine, a prije samo 10 godina prodato je ukupno 250.000 ploča za cijelu godinu.

Ed Širan našao se na prvom mjestu liste najprodavanijih albuma, najslušanijih izvođača na stream servisima i najprodavanijih singlova. Zanimljivo je da je na listi najslušanijih singlova dominirao sa tri pjesme u isto vrijeme – “Castle On The Hill“, “Galway Girl“ i “Perfect“.

Na drugom mjestu našao se Rag’n’bone Man, na trećem Sem Smit, a na četvrtom Little Mix.

Pogledajte kompletnu listu najprodavanijih albuma u Velikoj Britaniji: