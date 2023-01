Svjetki muzičari: Krozbi je bio veliki, genijalan, značajan

Rok muzičari se opraštaju putem društvenih mreža od preminulog gitariste i pjevača Dejvida Krozbija saosnivača znamenitih američkih sastava Brds i Krozbi, Stils, Neš i Jang (CSNY) ističući njegovu genijalnost i svetski značaj.

U jednom od svojih poslednjih tvitova Krozbi je rezultat internet pretrage po kojoj "tetovirani ljudi ne idu u raj" prokomentarisao duhovito sa: "Čuo sam da je mjesto precenjeno...i oblačno".

Pjevač i gitarista Grejem Neš je napisao da je da je njegov dugogodišnji saradnik u okviru Krozbi, Stils i Neš, odnosno CSNY, kao i na nekoliko zajedničkih duetskih albuma "bio neustrašiv u životu i muzici".

"Ostavio je iza sebe ogromnu prazninu, kako same širine ličnosti tako i talenta. Govorio je ono što misli, iz srca, sa strašću, kroz svoju predivnu muziku i ostavlja iza sebe nevjerovatnu zaostavštinu", naveo je Neš.

Znajući da ljudi stavljaju fokus na njihov povremeno zapaljiv odnos, Neš je dodao da su Krozbiju i njemu "uvijek bili bitniji istinska radost zajednički stvorene muzike, otkriven zvuk i duboko prijateljstvo tokom dugih godina":

Gitarista i pjevač CSN i CSNY Stiven Stils je ocijenio da je Krozbi bio "bez sumnje div od muzičara, a njegov osjećaj za harmonije bezmalo genijalan":

"Bio je ljepak koji nas je držao zajedno dok su naši glasovi letjeli kao Ikar prema Suncu. Duboko sam ožalošćen zbog njegovog odlaska i nedostajaće mi preko svake mjere", napisao je Stils.

Prisjetivši se da se sa Krozbijem "često sudarao glavama", Stils je dodao da su to bili uglavnom površinski udarci, koji su im "ipak ostavljali lobanje ošamućene".

Pokretačka snaga Bič bojsa Brajan Vilson je napisao da je Krozbi bio nevjerovatan talenat, veliki pjevač i autor i "jedan od gorostasa našeg vremena".

"Krozbi je bio među ikonama divovskih bendova, koji je nastavio samostalnu karijeru sa uspjehom koji je rezervisan samo za velike muzičare. A mogao je da otpjeva čudo od harmonije", navela je kantautorka Džoan Bez.

Kao omot svog poslednjeg albuma "For Free" (2021) Krozbi je odabrao svoj portret koji je naslikala Bez, kojoj je "to bila čast".

Primjetivši da je Krozbi bio duhovit, pametan i osvježavajuć, i uvijek prijateljski nastrojen, Bbez je istakla da je muzičar uvijek bio prisutan kada je trebalo braniti njenu ličnost ili stavove "često uključujući pretjerane (nekad nepotrebne) pohvale".

"Nisam siguran da mogu sve ovo ispratiti. Još se oporavljam od smrti (gitariste) Džefa Beka - a sada Kroz. Pretpostavljam da smo u vremenu kada naši junaci odlaze učestalošću koja ne iznenađuje, ali svejedno šokira", napisao je gitarista Alman bradersa Voren Hejns.

Primjetivši Krozbijev duševan i melodičan glas, uz briljantno i jedinstveno pjesmotvorenje, Hejns je dodao da je muzičar samostalno ili kao član Brds i CSN, odnosno Krozbi, Stils Neš end Jang "promijenio muzičko okruženje".

"Veliki poštovalac Brds od kad sam čuo bas dionicu pesme 'Mr Tambourine man'. Gledao sam jedne večeri u ispunjenom (klubu) Melkvegu u Amsterdamu Krozbija i Neša. Anđeoski glasovi.

Pustiću tvoj predivan samostalni album 'If I Could Only Remember My Name' (1971). Pre ili kasnije mi hipici ćemo umreti", napisao je kantautor Tom Vejts.

Od Krozbija su se oprostili i vođa Smešing pampkins Bili Korgan, pjevači Sebastijan Bah, Melisa Eteridž i a stižu i drugi.