Svjetska potraga za izgubljenom gitarom Bitlsa

Svjetska potraga za jednim od najčuvenijih instrumenata - originalnom Hofner bas gitarom Pola Makartnija pokrenuta je u okviru projekta "Izgubljeni bas", prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Projekat "Izgubljeni bas" traži informacije o, kako je opisuju, "najvažnijoj gitari u istoriji". Makartni je instrument kupio za 38 dolara u njemačkom gradu Hamburgu 1961. godine, ali je poslije osam godina gitara nestala. Korišćena je u stvaranju muzike Bitlsa tih godina, kao što su hitovi "Love Me Do" i "She Loves You".

Projekat pronalaženja gitare pokrenula je kompanija Hofner, a njom rukovodi Nik Vas koji je udružio snage sa dva novinara u pokušaju da riješi "najveću misteriju u istoriji rokenrola". Vas je tjesno sarađivao sa Makartnijem, a o nestaloj gitari je napisao i knjigu. Vas je za BBC rekao da ga je poznati član grupe Bitls pitao za gitaru tokom nedavnog razgovora - i tako je potraga počela. Nije jasno šta se desilo sa instrumentom, koji je najvjerovatnije sklonjen kada su Bitlsi završili snimanje albuma Get Back 1969. godine, rekao je Vas.

"Nije poznato gdje je smještena, ko je sve bio tamo. Većina ljudi će je se sjetiti... To je gitara koja je stvorila Bitlse", dodao je.