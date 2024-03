Svjetski elektronski dvojac "Artbat" u maju osvaja Sea Star

Najtraženiji svjetski elektronski dvojac, ukrajinski tech house velemajstori "Artbat" stižu na šesto izdanje Sea Star festivalac koji se održava u Umagu.

Ovo su saopštili organizatori festivala uz dodatak da je riječ o prvom nastupu "Artbata" u laguni Stella Maris i jedan od vrhunaca kompletne ljetne festivalske ponude na Jadranskoj obali jer, kako stoji u nastavku, u pitanju je DJ duo koji se u manje od 10 aktivnih godina strelovitom brzinom probio na apsolutni vrh globalne scene.

"Kao jedan od headlinera ovogodišnjeg Sea Star festivala, 'Artbat 'će se od 23. do 26. maja priključiti moćnom line-upu Tesla Main Stagea na kojem su dosad najavljeni i John Newman (Hybrid DJ set), Ofenbach, Ian Asher, INIKO, Deborah De Luca, Hot Since 82, Joker Out i Buč Kesidi. Povoljnije ulaznice po 88 KM, s popustom od 40 odsto mogu se kupiti još danas do kraja dana putem sistema Gigstix", javljaju organizatori Sea Star festivala.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.