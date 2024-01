Svjetski mediji pozivaju na "Exit": Zaboravite "Coachellu", dođite u Evropu

Neki od najvećih svjetskih medija, među kojima su i "RollingStone" i "DJ Mag", najavili su prva imena ovogodišnjeg "Exit" festivala, dok je popularni Euronews otišao i korak dalje i pozvao čitaoce da, umjesto daleke "Coachelle", posjete neke od najpoznatijih evropskih festivala, pri čemu su posebno istakli "Exit".

Kako je navedeno u saopštenju "Exita", poznati "Euronews" portal pisao je o ovom mnogo puta nagrađivanom festivalu, navodeći velika muzička imena koja nas čekaju, ali i ljepotu Petrovaradinske tvrđave i sve benefite koje geografska lokacija samog festivala sa sobom nosi.

U svom članku redakcija je otišla i korak dalje i pozvala sve Evropljane da zaborave na daleku "Coachellu", kada im "Exit" nudi odličnu festivalsku energiju i velika muzička imena, autentično okruženje i nezaboravne trenutke, a sve to po mnogo povoljnijim cijenama i bez potrebe da proputujete pola svijeta.

"Svi već uveliko pričaju o nedavno objavljenom programu 'Coachelle' za ovu godinu. Ipak, imamo odlične vijesti za vas - Evropa to radi bolje!", piše Euronews, nabrajajući najbolje evropske festivale, među kojima je i "Exit" kao "balkanski drum'n'bass, techno i hip-hop raj".

Uz najavu da će ovogodišnji "Exit" biti održan od 10. do 14. jula, i čuveni muzički magazin "RollingStone" objavio je prva imena programa festivala.

U svom članku "RollingStone" piše: "'Exit' festival održava se na jedinstvenoj lokaciji! Petrovaradinska tvrđava, sagrađena u 17. vijeku pored rijeke Dunav, u srpskom gradu Novom Sadu, pruža impresivan ambijent za ovaj festival i nudi nesvakidašnju atmosferu na preko 40 bina i zona", navodi ovaj magazin.

Dalje pojašnjavaju da je festival nastao 2000. godine iz studentskog pokreta koji se borio za demokratiju i slobodu, a da je danas "Exit" jedan od najpopularnijih muzičkih događaja u Evropi, popularan zbog svoje jedinstvene atmosfere i izuzetnih nastupa.

Vodeći magazin o elektronskoj muzici, "DJ Mag", takođe je najavio ovogodišnje izdanje festivala.

Kako je pojašnjeno u saopštenju "Exita", ovaj legendarni magazin već dugo prati "Exit", a njegovu atmosferu opisuje kao "najveličanstvenije prizore koje možete vidjeti na bilo kom plesnom događaju širom svijeta".

NME u svom članku ističe diverzitet programa i navodi da su ih "već prva imena festivala oduvala".

Pored ovih, prva imena "Exit" festivala objavili su i brojni veliki mediji u svijetu muzike, kao što su "We Rave You", "Crack Magazine", "IQ Magazine" i mnogi drugi.

"Exit" je objavio prva 24 izvođača za svoje naredno izdanje, "Exit Starseeds", a program mts Dance Arene predvodi najpopularniji DJ svih vremena i simbol ove profesije - Carl Cox.

Pored njega, na jednoj od najvećih festivalskoj bina nastupiće i Bonobo, berlinska zvijezda Klangkuenstler, Sama’ Abdulhadi, Barry Can’t Swim, Franky Wah i, kao domaća podrška, Mene.

"Sa Tesla Universe bine čuće se snažni gitarski rifovi Toma Morella, jednog od najboljih svjetskih gitarista i koosnivača legendarnog benda Rage Against the Machine, zatim nonšalantni zvuci boga trap muzike, Gucci Manea, a po prvi put u Srbiju dolaze i pop-rap ikone Black Eyed Peas. Tu je i mlada, ali već planetarno popularna Kenya Grace, britanski Rudimental, kao i John Newman, The Exploited, Dub FX, Willy William, Ian Asher i Steve Angello i vodeća regionalna senzacija Joker Out", pojašnjavaju iz "Exita".

Na Visa Fusion bini moći ćemo čuti grčki bend Villagers of Ioannina City, kao i češki Lakeside X, dok nam žestoki zvuk sa Explosive bine obećavaju Coroner i Nemesis.

Naredno izdanje "Exita", sa temom "Exit Starseeds" i sloganom "Probudimo naše supermoći zajedno", bit će održano od 10. do 14. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz nulti dan rezervisan za posebni Starseeds Takeover performans na Tesla Universe bini.

Četvorodnevne ulaznice po promo cijeni od 128 KM i uz uštedu od 50 odsto dostupne su na stranici exitfest.org, kao i na prodajnim mjestima u Srbiji.

