Svjetski poznati muzičari koji su mudro zgrabili šansu

Svi muzičari sanjaju o velikoj svjetskoj slavi, ali malom broju njih pođe za rukom da je se dokopaju. Muzička industrija je posebno beskrupulozna, a konkurencija među izvođačima je velika. AC/DC su to lijepo opisali kada su pjevali u stihovima "dalek je put do vrha ako želite da se bavite rokenrolom". Prilika kuca samo jednom na vrata. Mnogi je ne iskoriste i kaju se do kraja života. Ipak, postoje i oni koji imaju dovoljno mudrosti i sreće da prepoznaju svoju šansu za uspjeh. Muzičari predstavljeni u ovom tekstu dio su nekih od najpopularnijih bendova u istoriji ovog žanra, ali njihova sudbina je vrlo lako mogla da bude potpuno drugačija.

Džordž Harison

Imena Džon, Pol, Džordž i Ringo uvijek ćemo vezivati za bend "The Beatles", vjerovatno najbolju i najpopularniju grupu u istoriji popularne muzike. Da je samo Džon Lenon pitan, međutim, jedno ime bi možda bilo drugačije. On je, naime, smatrao da je Džordž Harison suviše mlad da bi se pridružio bendu. Budući gitarista "Beatlesa" je tada (1958. godine) imao svega 14 godina. Nakon ubjeđivanja od strane Pola Mekartnija i savršene Harisonove audicije, Lenon je na kraju promijenio mišljenje i omogućio mladom gitaristi da postane dio istorije.

Nil Pert

Teško je zamisliti grupu "Rush" bez njihovog legendarnog bubnjara i tekstopisca Nila Perta, ali do toga je vrlo lako moglo da dođe da su ostali članovi grupe, Gedi Li i Aleks Lajfson, vjerovali svom prvom utisku. Kada su prvi put upoznali Nila, Gedi i Aleks uopšte nisu bili impresionirani mladim bubnjarom. Djelovao im je previše nespretno i uopšte nije izgledao kao potencijalna rok zvijezda. Međutim, čim je zasvirao bubnjeve, njihovo mišljenje se radikalno promijenilo. Nil Pert je 1974. postao član grupe "Rush", a već na sljedećem albumu grupe "Fly by Night" 1975. bio je odgovoran za većinu tekstova pjesama.

Brajan Džonson

AC/DC nisu ni pomišljali da prestanu s radom nakon smrti svog pjevača Bona Skota 1980. godine. Braća Malkolm i Angus Jang organizovali su audiciju za novog pjevača, na kojoj se pojavilo mnogo poznatih lica iz svijeta rok muzike. Bend se na kraju odlučio za malo poznatog Brajana Džonsona iz britanske grupe "Jordy", ali prije nego što je donesena ova odluka, prvi izbor benda bio je Nodi Holder iz popularne grupe "Slade". Holder je kasnije izjavio da je odbio njihovu ponudu, ali da AC/DC ne bi zvučao mnogo drugačije sa njim kao pjevačem budući da

Kes Eliot

Grupa "Mamas and Papas" bila je poznata po svojim zaraznim refrenima i prelijepim vokalnim harmonijama. Ovu čuvenu folk-rok grupu iz šezdesetih godina prošlog vijeka osnovao je Džon Filips, a u njoj su još bili: njegova žena Mišel, Deni Doerti i najtalentovanija pjevačica grupe Kes Eliot. Kes je posljednja postala članica benda i to na svoje veliko insistiranje. Džon prvobitno nije želio da sarađuje s njom, navodeći kao razlog činjenicu da njegove pjesme ne odgovaraju njenom glasu. Međutim, kasnije je otkriveno da je pravi razlog bio mnogo prizemnije prirode. Džonu je prije svega smetao fizički izgled Kes Eliot i njena težina. On se na kraju ipak opametio i grupa je sa Kes u postavi snimila seriju hitova, uključujući i pjesme "California Dreaming" i "Monday, Monday".

Toni Ajomi

"Black Sabath" ljudi vezuju za kontroverznog pjevača Ozija Ozborna, ali je gitarista Toni Ajomi taj koji je ovoj grupi dao svoj zvuk i tako praktično izmislio hevi metal. Prije nego što je "Sabath" postao "Sabath", grupa se zvala "Earth" i svirala je bluz. Manje je poznato da je Ajomi u jednom trenutku raspustio ovaj bend i otišao da svira sa grupom "Jetro Tal". To, međutim, nije dugo trajalo i Ajomi je odlučio da pokuša ponovo nešto da napravi sa starom ekipom muzičara. On je mnogo godina kasnije izjavio da "Jetro Tal" nije bila prava grupa za njega, ali da je za vrijeme svog kratkog angažmana u bendu naučio vrijednost napornog rada i to iskustvo mu je mnogo značilo kada je ponovo oformio "Earth", a kasnije i "Black Sabath".