Svjetski šou na Kastelu: Buntovnik na violončelu otvorio "Banja Luka Fest" (FOTO)

BANJALUKA - Nastupom Stjepana Hausera u okviru njegove turneje "Rebel with a cello" večeras je na Kastelu otvoren četvrti po redu regionalni muzički festival "Banja Luka Fest", a viševjekovna tvrđava na obali Vrbasa postala je raskošna koncertna dvorana na otvorenom.

Hauser, jedna od najautentičnijih i najsenzacionalnijih pojava na svjetskoj sceni, talenat pokazuje na društvenim mrežama gdje ga prati milionska publika, ali i na koncertima koji su vatromet energije, romantike, strasti i ljubavi koju najekstavagantniji performer na violončelu današnjice pokazuje kroz svaki svoj nastup.

“Dobra večer Banjaluka. Ovo je moj prvi put u Banjaluci i radujem se što sam konačno tu. Imam za vas jako puno pjesama, te vas molim da ostanete sa mnom do kraja, jer sam za početak spremio nešto malo sporije i romantičnije, nadam se da nećete otići. A onda slijedi ludilo. Uživajte”, rekao je Hauser.

Na koncertu u Banjaluci buntovnik na violončelu uz pratnju orkestra izvodio je najlepša djela filmske muzike - "Now We Are Free" Hansa Cimera, pjesmu iz filmskog hita "Gladiator", "The Phantom of the Opera" temu iz istoimenog filma kompozitora Endrua Lojda Vebera…

Čula se i pjesma "Caruso" italijanskog kantautora Luča Dale, a na zvuke "Pirates of the Caribbea" brojna publika je, vođena raskošnim muzičkim umijećem violončeliste, koje mu je obezbijedilo značajno mjesto na muzičkoj svjetskoj sceni, uživala u svakom odsviranom tonu.

Uslijedio je dio koncerta koji je bio ispunjen latino zvucima, a publika je za tili čas od sjedeće platforme banjalučku tvrđavu transformisala u plesnu dvoranu na otvorenom - Hauser je zasvirao "Let's Get Loud" u originalnom izvođenju dive Dženifer Lopez, "Livin la vida loca" Rikija Martina, "Despacito" Luisa Fonsija, hitove "Señorita", "La Isla Bonita", "Volare", "Bamboleo", te pokazao zašto njegova turneja nosi epitet "svjetskog šoua".

Hauser je tokom koncerta, posebno na oduševljene ženskog dijela publike, zavodljivo plesao te ležeći na bini svirao čelo.

"Set lista je pravi rolekoster emocija: publika prvo plače, onda se smije, zatim pleše. Kreće se lagano sa klasikom, kako odmiče koncert, sve je dinamičnije i luđe. Sviđa mi se raznolikost, jer se na mojim koncertima može slušati sve. Kada ste na rok koncertu, očekujete samo rok, ako je klasična muzika, to je samo klasika", kazao je Hauser svojevremeno o svojoj turneji "Rebel with a cello", a publika na banjalučkoj tvrđavi Kastel imala je priliku i da se uvjeri u ovu njegovu tvrdnju.

Zaštitni znak festivala je crveni tepih, na kojem su se prije koncerta pojavile brojne ličnosti iz svih sfera života: Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, muzičari Jelana Tomasević i Ivan Bosiljčić…

Za 5. i 6. jul u okviru "Banja Luka Festa" planirani su koncerti "Bijelog dugmeta", najveće rok grupe na našim prostorima koja će nastupiti u okviru slavljeničke turneje, te najpoznatiji umjetnički par na našim prostorima Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić koji će premijerno održati zajednički koncert pod nazivom "Simfonija u dvoje" u pratnji Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.