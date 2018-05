"Tattoo" promovisao novi singl i spot "Veliki bit"

Prijedorski bend "Tattoo" promovisao je svoj singl i video-spot "Veliki bit", koji se nalazi na aktuelnom albumu "U nebogled". Osim premijere video-spota, članovi benda su najavili i memorijalni koncert koji će se održati sutra, s početkom u 20 časova, u OKC "Abrašević" u Mostaru.

Basista benda "Tattoo" Mihajlo Vukić istakao je da nova numera "Veliki bit" govori o tome koliko se čovjek udaljio od prirode te ga poziva da se vrati samoj prirodi.

Bitno je obratiti pažnju na filozofiju pjesme zato što može pozvati čovjeka da se vrati prirodi i ona govori o otuđenju čovjeka od prirode. Nije nikakvo čudo najnoviji auspuh BMW-a, već voda koja izvire iz stijene, i na koji način ćemo mi upotrijebiti našu inteligenciju u tim današnjim vremenima i tim sociološkim fenomenima koji se konstantno rađaju", istakao je Vukić.

On je naglasio da je ova numera jedan od favorita s albuma "U nebogled" te da ona najpreciznije opisuje rad prijedorskog sastava.

"Dok smo snimali pjesmu u studiju, postavljene su i kamere pa je tako nastao i spot. Sve izgleda poprilično svirački, vide se prsti i svaki ton koji je odsviran. Morali smo tako da uradimo s obzirom na to da smo ostali bez Dalibora. Da je on živ, vjerovatno bi to bilo drugačije", naglasio je Vukić i napomenuo da je autor teksta pokojni Dalibor Popović Mikša.

"Sa nama će biti i gosti na koncertu, bend MORT iz Hrvatske, koji je jedan od najiskrenijih rok bendova na ovom područuju, bend iz Banjaluke 'Tupas Mene' i, naravno, bendovi iz Mostara, naši prijatelji. Svirka počinje u 20 časova preslušavanjem albuma i gledanjem spota", istakao je Vukić.

Prijedorski muzičari su najavili izlazak još jednog albuma, za koji je dobar dio materijala već spreman.

"Na novom materijalu će biti i jedna pjesma koja je napisana kao reakcija na Mikšin odlazak. Biće to iskrene emotivne pjesme, biće i dobrog ritma. Što se tiče vokala, možda čak i ja budem pjevao. Nebojša Gačić, bubnjar, u međuvremenu je postao veoma dobar vokal, a naslućuje se još podrške od jednog kolege iz Mostara”, rekao je Vukić.

Rukovodilac Muzičke produkcije Radio-televizije Republike Srpske Dejan Dejanović istakao je da bend "Tattoo" prije svih zaslužuje da Javni servis promoviše i izda njihov rad.

"Ova grupa uradila je mnogo. Ne samo zbog ovog materijala, nego zbog svega što je grupa pružila mladim generacijama sve ove godine. Ovo je treći singl koji zvanično podržava i promoviše Muzička produkcija RTRS", rekao je Dejanović.