Tehno "Kraljica Napulja": Deborah De Luca stiže na Sea Star festival

Italijanska tehno kraljica Deborah De Luca predvodi headlinere šestog izdanja Sea Star festivala, a u magičnu umašku lagunu Stella Maris od 23. do 26. maja uz nju, na Tesla Main Stage stižu i "Ofenbach", John Newman (Hybrid DJ set), INIKO, Hot Since 82, ARTBAT, Ian Asher, "Joker Out" i "Buč Kesidi".

Kako je navedeno u saopštenju organizatora, Deborah De Luca nakon nekoliko promjena karijernih puteva i zanimanja svoj je put do zvijezda krojila sama, postupno, samostalno i nezavisno.

"Beskompromisna Deborah osnivačica je diskografske kuće 'Solamente Records', a svoju svježu i inovativnu muziku prezentira spajajući melodične svjetske hitove s tvrdim techno beatovima. Polako, ali sigurno, u nekoliko se godina djelovanja popela na sam vrh svjetske klupske scene, a objavu je svog novog albuma 'Hard Pop' najavila za maj 2024. godine", saopštili su organizatori Sea Star festivala.

Deborah De Luca rođena je 1980. godine u Napulju. Iako se tokom školovanja odselila u sjevernu Italiju kako bi se bavila modom, vrlo je brzo shvatila koliko je privlači lokalni noćni život, a uskoro je otkrila i svoj novi talent. Nakon povratka u rodni Napulj, Deborah je svoju karijeru gradila postepeno i prirodno: prvo je bila konobarica, a onda nekoliko godina i plesačica u noćnom klubu, ali uskoro je svoju strast pronašla za DJ pultom.

Na tom joj je putu pomogao i DJ i producent Giuseppe Cennamo, s kojim je razvijala svoja znanja o novim muzičkim žanrovima i trendovima.

"Snažna i beskompromisna, ne pristajući ni na kakve uslove i rokove Deborah De Luca u martu 2013. godine osnovala je vlastiti label 'Solamente Records', kako bi zadržala svoju samostalnost i autentičnost. Osim toga, label je osnovan s ciljem izdavanja kvalitetne techno i elektronske muzike, pa se na labelu nalaze i imena novijih izvođača kao što su Mario Grisoldi, Vilko ili MRPHN", pojašnjeno je dalje.

De Luca je kroz godine razvijala svoj stil s čvrstom bazom u tehnu i deepu, vješto ga kombinujući s melodičnim i minimalističkim elementima.

Kako sama kaže, na studijskim snimkama trudi se producirati što čišće i melodičnije trake, dok na live setovima uvijek pažljivo prati reakcije publike, često pribjegavajući tvrđem techno stilu i elektrizirajući publiku na plesnom podiju.

"Nakon desetljeća djelovanja na muzičkoj sceni, kao i objave brojnih EP-jeva, među kojima su 'Nina' i 'Maybe I'm Wrong' samo neki u nizu, Deborah je 2018. godine objavila svoj debitantski album 'Ten'. 'Kraljica Napulja', kako je često nazivaju, svoj je dugoiščekivani drugi studijski LP 'She Sleeps' objavila 2020. godine. Objavu je svog trećeg studijskog albuma 'Hard Pop' Deborah De Luca najavila za maj 2024. godine", navode organizatori festivala.

Svojim je izdanjima De Luca predstavila vlastitu neiscrpnu kreativnost, a jednako su ih sjajno prihvatile i kritika i publika.

Šesto izdanje Sea Star festivala održaće se od 23. do 26. maja u umaškoj laguni Stella Maris, a kao i dosad, dva glavna dana festivala biće petak 24. i subota 25. maja, dok su četvrtak i nedjelja rezervisani za Welcome Day i After party.

Festivalske ulaznice po promo cijeni od 98 KM, s popustom od 30 odsto u odnosu na finalnu cijenu, mogu se kupiti online na službenim stranicama festivala, na prodajnim mjestima te u sistemu Gigstix.

