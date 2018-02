Tehno velikan Joris Voorn stiže na Festival 84 na Jahorini

Olimpijskoj postavi novog Exitovog Festivala 84 na Jahorini, koji predvode Sigma, Asian Dub Foundation i Umek, pridružuje se globalni tehno velikan, Joris Voorn!

Holandski superstar DJ već niz godina se nalazi u samom vrhu svjetske scene, nastupajući kao hedlajner najvećih svjetskih festivala i megaklubova na Ibici. Jedan je od rijetkih koji uživa privilegiju da je rezident ne jednog, već čak dva od tri najpopularnija kluba na čuvenom španskom ostrvu, Amnesia i Ushaia! Uz nekolicinu kolega, definisao je savremenu tehno scenu i pomogao da se Amsterdam pretvori u današnji epicentar elektronske muzike.

Joris Voorn nalazi se u samom epicentru holandske elektronske muzičke scene. Njegov izraz spaja modernu umetnost i tehnologije kojom vlada sa lakoćom. Njegov poslednji album „Nobody Knows“, američka Billboard lista proglasila je za najbolji elektronski album 2014. godine, dok je njegov poslednji EP „I Ran The Zoo“ objavljen 2017. kritika podigla u zvijezde. Još 2003. godine osvojio nagradu za talenat godine u svojoj zemlji, da bi odmah potom njegova popularnost eksplodirala uz traku „Incident“, koja se tog ljeta vrtila u svim klubovima od The Sub Club do Circo Loco i koji su u setovima puštali Carl Cox, Derrick May i Laurent Garnier. Svoj status dodatno je zakucao 2009. hitom Sweep The Floor, koji je iste godine proglašen za himnu Ibice. Pored fantastičnih techno i house setova, Joris Voorn je i vlasnik dve etikete, Rejected i Green, a kao producent i DJ osvojio je poštovanje svih kolega iz muzičke industrije, žareći i paleći na nastupima širom sveta.

Njemu će se na Festivalu 84. koji će od 15. do 18. marta biti održan na olimpijskoj Jahorini u organizaciji EXIT tima, pridružiti proslavljeni internacionalni, regionalni i domaći izvođači, kao što su Sigma, Asian Dub Foundation, Umek, Burak Yeter, Filatov & Karas, Mahmut Orhan, Patrice Baumel, After Affair, Bad Copy, Forest People, Frankie, Kontra & Indigo, Helem Nejse, Mladen Tomić b2b Siniša Tamamović, Van Gogh, A Skitzo, Billain, Black Acid b2b Vanyano, DJ Soul, Forest People, Forniva b2b Andrej Jelić, G.Edd b2b Fedja Knajdl, Merakoon, Mr. Mehikano, Said5, Soole b2b Robert S, Woodie, Worda, Zli Jay i mnogi drugi!

Jednodnevne ulaznice po promo cijeni samo 24 sata!

Izuzetno ograničen broj dnevnih ulaznica za Festival 84 sa 50% popusta, po poklon cijeni od svega 19 KM, biće dostupan samo 24 h ili do isteka zaliha u srijedu, 7. februara, nakon čega će cijena dnevnih ulaznica biti viša. Dnevna ulaznica, pored pristupa svim zonama festivala za kupljen dan, omogućava i pristup žurkama zagrijevanja 15. marta i zvaničnoj žurki za zatvaranje skijaške sezone na Jahorini 18. marta. U prodaji je i dvodnevni komplet ulaznica za Festival 84 po cijeni sa 50% popusta od 39 KM. Na sajtu zvanične Exitove turističke organizacije exittrip.org dostupna je i ograničena količina promotivnih paketa sa ulaznicom za Festival 84, te dvodnevnim ski pasom i smeštajem po cijeni već od 79 evra, ali i specijalno skrojeni turistički paketi za ostale festivale u organizaciji EXIT tima.

Nakon što je EXIT Ljeto ljubavi 2017. godine bilo najveći festivalski poduhvat na ovim prostorima, obuhvativši Sea Dance na Jazu, Revolution u Temišvaru, Sea Star u Umagu i svakako centralni EXIT festival u Novom Sadu, novi projekat EXIT Freedom u 2018. biće još veći jer mu se pridružuje i peti član - Festival 84! Program festivala se kreira po formuli 2+2 korišćenoj i za izrazito uspešni Sea Star festival u Umagu. Tako će prvi dan festivala imati večernju žurku zagrijevanja, a naredna dva biće otvorena u punom kapacitetu i u toku dana na ski stazi i tokom noći u montažnom objektu na terenima ispred Hotela Bistrica, ali i na drugim zatvorenim lokacijama. Poslednji dan biće rezervisan za žurku zatvaranja, sa kojom će ujedno i zvanično biti zatvorena zimska sezona u Olimpijskom centru Jahorina.