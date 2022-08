Tejlor Svift dobitnica glavne MTV nagrade za 2022. godinu

Američka pjevačica i kantautorka Tejlor Svift osvojila je glavnu nagradu na sinoćnoj dodjeli godišnjih MTV (Video Music Awards) nagrada, koja joj je uručena na ceremoniji koja je održana u Prudenšal centru u Njujorku.

Svift je nagrađena za desetominutnu verziju pesme "All Too Well" iz 2012. godina, kao i za najbolji dugometražni video format i najbolju montažu ove pesme.

Nagradu "Umjetnik godine" ponio je portorikanskii pjevač Bed Bani.

Popularna pjevačica Bili Ajliš osvojila je nagradu za pesmu godine za pesmu "Happier Than Ever", ujedno i nagradu za najbolju pop pjesmu.

Nagrada za najbolju rok pjesmu pripala je bendu "Red Hot Chili Peppers" za pesmu "Black Summer", dok je na ovom polju nagradu za najbolju altrenativnu pjesmu dobio bend "Maneskin".

Na polju hip hopa Niki Minaž i Lil Bejbi osvojili su nagradu za pesmu "Do We Have A Problem"