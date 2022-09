Tejlor Svift najavila novi album

NJUJORK - Američka pop pjevačica i kantautorka Tejlor Svift najavila je svoj novi album "Midnights" na dodijeli ovogodišnjih MTV (Video Music Awards) nagrada, tokom ceremonije koja je održana u Prudenšal centru u Njujorku, prenio je muzički časopis "Billboard".

Prilikom uručenja nagrade za najbolju verziju pesme iz 2012. godine "All Too Well", kao i nagrada za najbolju montažu i najbolji dugometražni format, pjevačica se obratila publici najavljujući svoj novi album.

"Moj novi album izlazi 21. oktobra. Budite strpljivi, saznaćete sve informacije", rekla je ona.

Naime, novi album, koji će izaći u oktobru, sadržaće 13 novih pjesama, a kako je pevačica najavila on predstavlja "priče o 13 neprospavanih noći rasutih kroz život".

U najavi, koju je pjevačica dostavila organizaciji VMA, navodi se da novi album predstavlja zbir pjesama u kojima se "ljubav, strah i suze prepliću", te da nove note donose "laganu potrebu da se pobjegne od moguće greške".

Svift je instakla da su nove pjesme rezultat neprospavanih noći i zbir svih emocija "od kojih se trudimo da pobjegnemo", te da se nada da će publika uspjeti da prepozna poruku koja je poslata.

"Ovo je album čije su pjesme napisane usred noći, putovanjem kroz strahote i slatke snove. Za sve nas koji smo se bacali i okretali i odlučili da zadržimo lampione upaljene, te da krenemo u potragu - nadajući se da ćemo se, možda, kad sat otkuca dvanaest sati", rekla je Svift.

Posljednji objavljeni album ove američke pjevačice je "Red" iz prošle godine.