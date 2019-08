Tejlor Svift objavila naslovnu numeru sa novog albuma

Lagano se bliži 23. avgust, kada će Tejlor Svift objaviti album 'Lover', a pjevačica je danas premijerno predstavila i naslovnu numeru sa albuma.

“I’ve loved you three summers now, honey / But I want them all,” pjeva Svift, u numeri koja je navodno posvećena njenom dečku Jou Alwinu.

Par će, prema spekulacijama, uskoro proslaviti treću godišnjicu veze.

Ovo je ujedno i četvrti singl sa sedmog studijskog albuma. Nedavno je objavljeno da će Tejlor pjesmu prvi put uživo izvesti na dodjeli MTV VMA, koje se održavaju 26. avgusta.

Tay je objavila i lyric video za pjesmu, koji možete pogledati u nastavku.