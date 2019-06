Tejlor ponovo optužuju da kopira Bijonse

​Društvene mreže i dalje bruje povodom novog spota Tejlor Svift. Čini se da je pjevačica pokupila više negativnih komentara nego što smo mislili, jer nakon kritike zbog stereotipa u videu, sada je optužuju i da je kopirala Bijonse. Ponovo.

Naime, mnogi su primijetili da je spot za pjesmu "You Need to Calm Down" sličan onom koji je Bijonse snimila za pesmu 'Party'.

Ruku na srce, sporni 'kopirani' elementi odnosi se se na kamp prikolice, scenu u bazenu i party atmosferu u spotu.

Pogledajte oba spota, pa sami procijenite da li je Tejlor stvarno iskopirala Bijonse.