Tenor svaki dan pjeva komšijama sa svog prozora u Parizu

Pariski operski pjevač svaki dan s prozora pjeva kako bi ohrabrio komšije tokom mjera zabrane kretanja uvedenih kako bi se ograničilo širenje virusa korona u Francuskoj.

Četrdesetrogodišnji tenor Stefan Senečal izvodi svaku veče u 19 časova klasične napjeve komšijama koji su već dvije sedmice, kao i on, osuđeni na boravak u svojim kućama.

ŽELJA MU DA DONOSI RADOST

"Nisam doktor, nisam heroj, nisam bolničko osoblje. Jedino što znam je pjevati i donijeti malo radosti", kazao je Senečal za Rojters.

Senečal na svom prozoru pjeva od 17. marta kad su uvedene mjere ograničavanja kretanja.

Kaže kako je razmišljao o načinima na koje bi mogao zabaviti svoje uglavnom starije komšije te se odlučio da radi ono što najbolje zna.

U srijedu je izveo "Somewhere" iz mjuzikla "Priča sa zapadne strane" posvetivši je zdravstvenim radnicima koji se širom svijeta bore s pandemijom virusa korona.

With the French government urging people to stay home to slow the spread of #coronavirus, opera singer Stephane Sénéchal got in the national spirit, performing La Marseillaise from his window in Paris' Ninth Arrondissement. | https://t.co/AjKsUhO9Qk pic.twitter.com/Le5S9y0S61