"The Beatles" obara vlastite rekorde

Legendarna liverpulska četvorka uspjela je da obori vlastiti rekord i da se sa albumom "Abbey Road" nađe na vrhu top liste 50 godina od izlaska originalnog izdanja.

Posebno, jubilarno izdanje, jedanaestog album "The Beatles", Abbey Road, na kome su se našli i neki do sada neobjavljeni materijali, sa hitovima poput, Come Together, Oh! Darling i Here Comes The Sun, objavljen je u septembru, tačno na pedesetu godišnjicu izlaska.

Ovaj album se 31. januara 1970. godine našao na prvom mjestu top liste, što znači da se poslije 49 godina i 252 dana ponovo našao na istoj poziciji i tako oborio prethodni rekord koji je držao njihov album Sgt Pepper-ov Loneli Hearts Club Band.

Kritika je Sgt Pepper-ov Loneli Hearts Club Band dugo vremena smatrala za najbolji album "The Beatles", a ponovno je objavljen u junu 2017. godine, tako da se na prvo mjesto na top listama vratio poslije 49 godina i 125 dana. Tako su "The Beatlesi" sada uspjeli da obore sopstveni rekord za više od 100 dana.

Ovaj uspjeh iznenadio je sera Pola Makartnija, iako on i dalje smatra da to jeste „prokleto dobar album“.

Ujedno, Abbey Road je i najprodavaniji vinil ove nedjelje, sa nešto manje od 9.000 prodatih primjeraka.

Tačno prije 50 godina snimljena je i kultna fotografija na kojoj Džon Lenon, Pol Makartni, Džordž Harison i Ringo Star prelaze preko pešačkog prelaza u istoimenoj ulici ispred studija u kome su snimali svoj 11. album.

Iako su početne reakcije kritike bila pomješane, danas se smatra da je Abbey Road veliki komercijalni i muzički trijumf "The Beatlesa" koji je na simboličan način zaokružio epohu ove grupe, nekoliko mjeseci prije njenog zvaničnog raspada.