"The Beatles" zvanično ne postoje tačno 50 godina

​Na današnji dan prije 50 godina Pol Makartni je na konferenciji za novinare najavio svoj prvi samostalni album "Makartni" i tako zvanično stavio do znanja ono što se već godinu dana govorkalo, da "The Beatles" više ne postoje.

Dvadesetsedmogodišnji Pol Makartni je na konferenciji za novinare prilikom promocije svog solo albuma na pitanje da li planira novi album ili singl sa Bitlsima, odgovorio odrično.

Odrično je odgovorio i na pitanje da li misli da će i dalje pisati pjesme zajedno sa Džonom Lenonom.

Makartni nikada javno nije izgovorio da se slavna "Liverpulska četvorka" raspala, ali ovakvi odgovori su novinarima bili dovoljni da shvate šta se dešava.

Vijest koja je sljedećeg dana osvanula na naslovnoj strani Dejli mirora – "Pol Makartni napušta "The Beatles" brzinom sjvetlosti se proširila svijetom.

Inače, činjenica da se nešto dešava bila je poznata već više od godinu dana jer su "The Beatles" posljednji put zajedno nastupili na krovu njihovog londonskog sedišta prilikom snimanja dokumentarnog filma Let it bee.

Već u septembru 1969. godine "Bube" su se nezvanično, ali definitivno razišli. Krajem septembra objavili su 11. studijski album Ebi roud. Posle toga je objavljen i 12. i poslednji studijski album grupe Let It Be, kao i nekoliko kompilacija i specijalnih izdanja.

Pitanje poslednjeg albuma među obožavateljima "The Beatles" ostala je tačka sporenja do danas, jer mada je Let It Be poslednji izdat, mnogi Ebi roud smatraju „pravim“ poslednjim albumom, ne samo zato što je poslednji snimljen, već i zato što i više podseća na prvi klasik "Liverpulske četvorke".