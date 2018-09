The Cranberries se razilazi nakon smrti pjevačice

Irski rok bend "The Cranberries" potvrdio je da se razilazi nakon 29 godina postojanja, a razlog je tragična smrt njihove pevačice Dolores O'Riordan.

Četrdesetšestogodišnja pjevačica Dolores O'Riordan 15. januara je pronađena mrtva u londonskom hotelu

Prije smrti, ona je u potpunosti snimila vokale za album "In the End" na kojem je bend "The Cranberries" počeo da radi prošle godine.

Članovi benda Noel i Majk Hogan i Fergal Louer završavaju započeto, te će album biti objavljen sledeće godine.

Nakon izlaska albuma irska grupa će se razići, potvrdio je gitarista Noel za "The Guardian".

"Uradićemo ovaj album i to će biti to. Nema potrebe da nastavljamo dalje", kratko je kazao, prenio je B92.