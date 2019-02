The Cure slavi 40 godina karijere i ulazi u Rokenrol dvoranu slavnih

Britanski rok gigant Kjur (The Cure) održaće četiri uzastopna koncerta u Sidnejskoj operi od 24. do 27. maja.

Grupa koju predvodi frontmen Robert Smit na ovim koncertima obilježiće 30 godina od izlaska svog čuvenog albuma "Disintegration" koji mnogi muzički kritičari smatraju jednim od najboljih svih vremena.

Kako se ulaznice za njihove nastupe rasprodaju brzinom svjetlosti, i sajt Sidnejske opere blokirao se u nekoliko navrata usljed navale fanova koji su željeli da nabave ulaznice za ovaj rok spektakl.

The Cure će izvesti sve pjesme sa antologijskog albuma "Disintegration", čak i one koje su fanovi rijetko imali priliku da čuju uživo. Osim što ove godine proslavljaju 40 godina stvaralaštva, u martu ulaze i zvanično u Rokenrol dvoranu slavnih, a fanove su obradovali vijestima da uskoro stiže novi album.

Dok bend nagovještava da su u pripremi dodatni nastupi na drugim svjetskim lokacijama povodom obilježavanja 30 godina njihovog osmog albuma, već su potvrdili svoje hedlajnerske nastupe na ovogodišnjim muzičkim festivalskim gigantima, među kojima je i festival Egzit, čime će bend premijerno nastupiti u Srbiji, a predgrupa će im biti grupa 65daysofstattic.

Britanski mediji sve više pišu da će upravo Kjur biti glavne zvijezde Glastonberija ove godine, što bi im bio četvrti put u karijeri da predvode program ovog festivala. Album "Disintegration" koji je svijetu podario hitove kao što su "Lullaby", "Lovesong", "Pictures of You" i "Fascination Street" cementirao je ovaj bend kao svjetske indizvezde i doveo ih u sam vrh britanskih top-lista, a do 1992. godine razgrabljeno je preko tri miliona primjeraka izidanja "Disintegration".

Danas ga mnogi fanovi, kritičari i poznate ličnosti pominju kao album koji je uticao na njihove živote i pomogao im u teškim životnim trenucima. Čak i u jednoj epizodi popularne serije "South Park", autori kroz lik Kajla poručuju da je to najbolji album ikad.