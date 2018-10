The Cure u 2019. hedlajneri na dvadesetak svjetskih festivala

Frontmen čuvene britanske grupe The Cure, Robert Smit, na svom Twitter nalogu najavio je da će naredne godine ovaj sastav nastupati na dvadesetak festivala širom svijeta, od kojih su većina evropski festivali.

The Cure su ove godine obilježili četiri decenije svoje muzičke karijere, od objave debitantskog singla "Killing An Arab". Tim povodom u julu su, u do kraja ispunjenom londonskom Hajd parku, nastupili pred 65.000 obožavalaca, a koncert je, sasvim očekivano, bio brzo rasprodat. Mediji spekulišu da je Smitova najava turneje za narednu godinu uvertira za objavu vijesti da će biti udarne zvijezde najčuvenijeg britanskog festivala Glastonberi, što frontmen nije negirao: "Možda ćemo nastupiti. Nismo bili u najboljim odnosima sa Glastonberijem, iako smo tamo čak tri puta bili hedlajneri, ali vidjećemo".

Naredna 2019. godina za The Cure će biti u znaku proslave 40 godina od izlaska njihovog prvog albuma "Three Imaginary Boys", kao i tri decenije od njihovog čuvenog, osmog po redu studijskog izdanja, "Disintegration". Za sada su potvrđeni datumi festivala u Johanesburgu, Firenci i Atini, a za sve dalje informacije, Robert Smit je uputio na sajt i zvaničnu Fejsbuk stranicu benda.

Na ovu vijest, muzička javnost u Velikoj Britaniji spekuliše i da se vjerovatno radi o posljednjoj velikoj festivalskoj turneji, ujedno i jednog od posljednjih velikih rok bendova.​

(b92)