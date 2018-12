The Cure ulazi u Rokenrol dvoranu slavnih

Jedan od najznačajnijih bendova svih vremena The Cure, u godini kada obilježavaju 40 godina besprekorne karijere, biće primljeni u Rokenrol dvoranu slavnih, saopštili su organizatori EXIT festivala, na koji 2019. na Petrovaradin dolazi upravo The Cure.

Ulazak u Dvoranu slavnih ultimativno je priznanje za muzičare, smatra se prestižom i još jednom potvrdom veličine umetnika, a ove godine prvi put u istoriji u odabiru muzičara učestvovala je i publika glasanjem.

Na ceremoniji dodjele najvažnijeg rok priznanja na svijetu, koja će 29. marta 2019. biti održana u Barkli centru u Njujorku, pored sastava The Cure, čast će biti odata i sastavima Radiohead, Roxy Music (uključujući i Brajana Ena), Def Leppard, the Zombies, kao i pjevačicama Janet Jackson i Stevie Nicks.

Pobjednici u "klasi 2019. godine", bili su u konkurenciji sa izvođačima kao što su Rage Against the Maćine, Kraftwerk i drugi. Pravilo nalaže da mora da prođe 25 godina od izdanja prvog albuma, a The Cure su debitovali sa izdanjem "Three Imaginary Boys" 1979. godine, pa su pravo na mjesto u poznatoj Rokenrol dvorani slavnih stekli još 2004. godine, dok je zvanična nominacija uslijedila 2012. godine.

Nakon što su ove godine rasprodali Hajd park za 65.000 posjetilaca u Londonu, The Cure će sljedeće godine biti apsolutni hedlajneri najvećih i najvažnijih evropskih festivala, te su karte prvih objavljenih datuma za 2019. planule u rekordnom roku.

Na lično insistiranje benda EXIT se našao na listi za njihovu turneju 2019, pa će na zadovoljstvo domaće publike, kao i gostiju iz cijelog svijeta, The Cure prvi put u Srbiji nastupiti 4. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi.