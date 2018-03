The Gipsy Kings na zatvaranju Nišville jazz festival

Čuveni world music sastav iz Francuske The Gipsy Kings, predvođeni gitaristom Pakom Baliardom, nastupiće 12.avgusta na završnoj večeri ovogodišnjeg Nišville jazz festivala, najavili su organizatori festivala.

Ova jedinstvena putujuća muzička porodica ove godine slavi značajan jubilej, 25 godina postojanja, a na Nišvilu će dobiti najveću festivalsku nagradu Grand Prix - statuetu Šabana Bajramovića, koja se svake godine dodjeljuje najznačajnijim svjetskim muzičarima za fuziju džeza sa drugim muzičkim pravcima.

Prošlo je 25 godina otkada su Gipsy Kings zainteresovali svjetsku publiku svojim prvim albumom koji je postao pravi fenomen, sertifikovani platinastim i zlatnim tiražima širom svijeta, uvodeći milione slušalaca u jedinstvenu i neodoljivu mješavinu tradicionalnih flamenko stilova sa ritmovima “zapadnjačkog” pop i latino zvuka, a istovremeno lucidno koristeći elemente “gipsy jazz” izraza.

Od tada je bend stalno na turneji, dospjevši do najdaljih dijelova planete i prodao je skoro 20 miliona albuma.

U posljednjem periodu Gipsy Kings se diskografski vraćaju na scenu svojim devetim albumom "Savor Flamenko".

Ovaj projekat omogućio je članovima grupe da prvi put u svojoj karijeri sami snime i isproduciraju svoj material i ne zavise od surovih pravila velikih izdavačkih kuća.

Tokom godina, muzika “Kingsa” je uključila elemente latino i kubanskih stilova, arapsku etno muziku, rege i džez gitarski zvuk koji često podsjeća na francuskog “gipsy swing” virtuoza Džanga Renarta.

Ipak, kao što se može čuti na njihovom novom albumu, nikad nisu izgubili jaku povezanost sa tradicionalnim flamenko zvukom iz njihovog nasledstva.

“Bamboleo”, “Volare”, „You''ve got a friend in me“, su najveći hitovi ovog sastava koji su omiljeni kod više generacija publike, a Gipsy Kings su prepoznatljivi i po originalnoj i vrlo kvalitetnoj obradi velikog hita “Hotel California” grupe The Eagles.

Članovi benda Gipsy Kings u vrijeme kada nisu na turnejama ili u studiju, žive sa svojim porodicama na jugu Francuske, u oblasti Montpellier koja je u mnogim segmentima definisala njihov identitet i zvuk.