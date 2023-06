The Prodigy i Wu-Tang Clan: Ima neka tajna veza

​Velikani se uvijek u masi prolaznih prepoznaju između sebe. Čak i kad nisu muzički i žanrovski slični, čak i kad imaju cijeli okean između sebe i ne odrastaju u istim uslovima i zemljama. Dva takva benda, koja ćemo slušati na Petrovaradinskoj tvrđavi su The Prodigy i Wu-Tang Clan. Svaki od ova dva sastava je u svom parčetu svijeta najveći, simbol za uspjeh i standard po kome se mjeri kvalitet njihovog žanra.

Dokazali su to više puta, kroz više decenija. Oba benda su se predstavila na Exitu 2007, i to u istoj razmjeri i danima - The Prodigy su i tada bili hedlajneri prvog, dok su reperi iz Njujorka bili hedlajneri posljednjeg dana.

Međutim, tu se ne završava sva konekcija između ove dvije grupe neviđeno talentovanih individua, koje svoje najbolje radove izbacuju kada su svi kao jedan zajedno.

Onaj koji vuče sve konce i ideje benda The Prodigy, Lijam Haulet, koji se nikad nije upuštao u svjetske mejnstrim tokove i koag nije interesovalo da remiksuje sve i svakoga, da se druži i slika sa "igrala je samo jedno ljeto" zvijezdama, riješio je da remiksuje upravo jednog od Wu-Tang velikana.

Pjesma "Release Yo’ Delf", koju u originalu izvodi Method Man, u Prodigy remiksu od hip-hop bengera postaje klasična prodidžijevska himna nabijena energijom i njihovim karakterističnim zvukom. Kao takva, našla se u prestižnom magazinu "NME", na listi 50 najboljih remiksa svih vremena.

RZA, veliki mastermajnd iza Wu-Tanga, riješio je da uzvrati gostovanje u nešto drugačijoj verziji čuvene himne "Breathe", čiji je original, usput rečeno, svoj live debi imao na koncertu u Beogradu davne 1995. godine.

Ovde je malo ritam pomjeren i usklađen da bi, kako ga još ponekad zovu, Bobby Digital, mogao da unese novi život u staru himnu, a pjesma je spremana i snimljena za soundtrack devetog nastavka "Fast and Furious" franšize. I to je samo vrh ledenog brijega koji krije sitne detalje u kojem dva velika benda sastavljena od velikih ličnosti i muzičara uvažavaju jedni druge.

Ono što je najbitnije, istorija pop kulture ne može da se zamisli ni bez jednih ni bez drugih. Ove dvije grupe pretalentovanih ljudi uticale su na mnoge muzičare i umjetnike širom svijeta, ali svakako i na ljude dijametralno suprotnih profesija. Naučili su nas da mislimo svojom glavom i da se borimo za ono u što vjerujemo i, naravno, da uvijek budemo spremi na dobru zabavu, prenosi "Beta".