"The Prodigy" nakon 26 godina promijenio kontroverzni stih u najvećem hitu

​Britanski ​elektro pank bend "The Prodigy" promijenio je tekst svoje hit pjesme iz 1997. godine "Smack My Bitch Up" nakon godina kontroverzi.

Grupa osnovana u Eseksu trenutno je na turneji po Evropi. Tokom vikenda su nastupali u Londonu, a snimak s nastupa proširio se društvenim mrežama. Naime, na njoj se čini da frontmen Maksim tokom izvođenja pjesme, umjesto izvornog drugog stiha "Smack my bitch up" (ujedno i naslova), ponavlja uvodni stih: "Change my pitch up."

"Independent" je tražio komentar benda i objašnjenje da li je riječ o promjeni za stalno, ali odgovor nisu dobili.

Pjesma, originalno objavljena na kultnom albumu "The Fat of the Land", izazvala je niz reakcija kada je prvi put objavljena, a jednom je proglašena "najkontroverznijom pjesmom svih vremena".

Osim što su hit kritikovali umjetnici, uključujući Tori Amos i Beastie Boys, osudila ga je i američka Nacionalna organizacija za žene (NOW), koja ga je optužila za promovisanje nasilja nad ženama kao da je to "oblik zabave".

Kao odgovor, album je uklonjen iz brojnih marketa u Americi, dok je "BBC" ili potpuno zabranio pjesmu na svojim stanicama ili pustio verziju bez teksta. Uprkos napetostima, album je postigao velik uspjeh i u SAD i u Velikoj Britaniji. Bio je na vrhu top listi u Sjedinjenim Državama osam dana nakon objavljivanja.

Bend je u to vrijeme branio pjesmu, tvrdeći da je to posveta ranoj hip-hop kulturi.

"Na kraju dana, djevojke koje dolaze na naše nastupe su opasne djevojke i ne gledaju na to tako. Ako neka djevojka u cvjetnoj haljini odluči da negdje postoji neki bend koji pjeva o razbijanju ku**i, onda ćemo biti malo militantni. Oni nas ne shvataju. Nikad nisu. Nikada i neće", rekao je pokojni pjevač Kif Flint za "Rolling Stone".

Lijam se nadovezao:

"To je toliko uvredljiv stih da to zapravo ni ne može imati to značenje na koje vi mislite. Tu je ironija", rekao je jedan od osnivača benda, Lijam Haulet, u istom intervjuu.

Ni Flint ni Haulet nisu izrazili žaljenje zbog pjesme.

Međutim, predstavnik izdavačke kuće u XL-u, Ričard Rasel priznao je da se predomišljao o pjesmi i osvrnuo se na kontroverzu u svojim memoarima iz 2020. godine, "Liberation Through Hearing".

"Da li je to umjetnost? Da, otprilike, a velik dio umjetnosti nije ugodan. Da li je ijedna žena ikada bila zlostavljana zbog 'The Prodigyja'? Moj instinkt je da nije. Ali, kako mogu biti siguran? Dakle, žalim li što sam izdao singl na XL-u s naslovom 'Smack My Bitch Up'? Ne. Ali sumnjam da bih to ponovio", napisao je tada Rasel, prenosi "Index".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.