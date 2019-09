The Rolling Stones objavljuju reizdanje albuma "Let It Bleed"

Britanske rock legende The Rolling Stones će povodom pedesete godišnjice izvornog izdanja slavnog albuma "Let It Bleed" objaviti raskošno reizdanje, remasterirano u mono i stereo verziji sa singlom na 7 inča, posterom i knjigom, piše NME.

Deluxe izdanje biće dostupno od 1. novembra, a dolazi na dva vinila ili dvostrukom "HybridSuper Audio" CD setu, s albumom potpuno remasteriranim u stereo i mono verziji.

U kolekciji je i reprodukcija singla iz 1969. "Honky Tonk Women"/ "You Can’t Always Get What You Want", tri litografije, veliki poster iz izvornog paketa te knjiga u tvrdom uvezu na 80 stranica koja sadrži esej novinara Davida Frikea i dosad neobjavljene fotografije Itana Rasela, prenosi Hina.

Remasterirana stereo verzija biće dostupna i zasebno na CD-u, vinilu i digitalno.