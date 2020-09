"The Shejvers" predstavio video-spot za pjesmu "Brijačka"

Prijedorski pank-rok sastav "The Shejvers" predstavio je publici novi video-spot za pjesmu "Brijačka", a po riječima članova benda, singl govori o vremenima kada situacija na ovim prostorima nije bila povoljna, ali je opet postojao prostor za kvalitetan život i druženje.

"Pjesma govori o nekim vremenima koja, kad gledamo sa stanovišta godine u kojoj živimo, bi trebalo da su bila znatno lošija. Sad nam je frižider puniji, svi u rukama držimo uređaje koji su nam prozor u cijeli svijet, jednostavno sve je dostupno za tren, ali ipak situacija je obrnuta. Mislim da je većina nas bila puno sretnija upravo kad nam sve nije bilo nadohvat ruke", rekao je Boris Jandrić, pjevač benda "The Shejvers".

Muzičar dodaje da je u godinama koje su iza nas vladala neimaština, ali da je ipak postojao mnogo veći žar i želja za stvaralaštvom.

"Sjećam se, kada smo počinjali svirati, da nismo svi u bendu imali instrumente i to nam nije predstavljao problem. Pozajmljivali smo, davali, snalazili se, ali stvarali smo s toliko žara. Pričamo o vremenima koja nisu bila nimalo naivna. Završetak rata i stvaranje nekog novog života. Ljudi su polako umorni od svega i od raznih novih 'normalnih vrijednosti', ali i optimista sam da će se probuditi nešto u svima nama i da ćemo se vremenom vratiti u prirodnije stanje", dodao je Jandrić.

Muzičar ističe da je pjesma "Brijačka" upravo pečat jedne generacije koja je tada djelovala kako je znala i umjela, te dodaje da je zanimljivo da je tekst pjesme bio znatno duži i da se kroz isti provlače razne situacije naših lokalnih heroja i mjesta kojeg više nema.

"Tekst je nastao znatno prije i ostao je dok ne naiđe neka stvar u koju bi se dobro uklopio. Međutim, kad smo napravili muziku koja vuče na taj neki ska pank, osjetio sam da će super 'leći' i odlučio da ga skratim iako mi jeste pomalo krivo zbog toga i upravo je bio najveći izazov koje dijelove izostaviti", navodi Jandrić.

Muzičar dodaje da je ovo prvi put da je bend radio u ska ritmu, zbog čega su u bendu bili pomalo skeptični.

"Nakon nekoliko proba, kad je pjesma dobila taj konačni pečat, osjetili smo da je sve leglo na mjesto i da sa ovakvim pjesmama definitivno širimo naš pravac", priča Jandrić.

Na novom singlu popularnih "Shejversa" gostovao je trubač Dušan Vujasin, s kojim je bend postigao odličnu saradnju.

"Ideja da radimo pjesmu s trubom traje od nastanka 'Shejversa', ali nismo naišli na nekoga ko je naslušan bendova koje mi preferiramo i da bi izvukao to na način koji želimo. Sasvim slučajno smo otišli u Novi Grad da se vidimo s prijateljima. Prišao nam je momak koji je već dugo prijatelj Vicku, bubnjaru, i Makcu, gitaristi. Svidjela mu se neka naša stvar i tu smo se raspričali. Onda nam je Vicko rekao da on svira trubu. Nevjerovatno, ali u prostoriji koja se nalazi odmah do lokala bila je njegova truba, otišli smo da ga čujemo i ostali oduševljeni. Njegovo ime je Dušan Vujasin i definitivno i dalje ćemo sarađivati, na obostrano zadovoljstvo", zaključio je Jandrić.