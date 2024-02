"The Toy Dolls", "Ritam Nereda", "Zoster", Vojko V, Grše na "Nektar OK festu"

Nakon prve objave ovogodišnjeg headlinera, jednog od najpopularnijih američkih, ali i svjetskih bendova "Thievery Corporation" koji će nastupiti na ovogodišnjem "Nektar OK festu", organizatori su objavili nova imena koja će publiku na tri festivalska stagea zabavljati od 19. do 21. jula na Tjentištu.

Kako je navedeno u saopštenju "OK teama" "The Toy Dolls", "Ritam Nereda", "Zoster", Vojko V, Grše, "Mortal kombat" biće zaduženi za odličnu atmosferu ovoga ljeta na jednoj od najljepših festivalskih lokacija u Nacionalnom parku Sutjeska.

"'The Toy Dolls' legendarni punk bend na sceni je još od davne 1979. godine. Četiri godine poslije prvog pojavljivanja izdali su debi album 'Dig That Groove Baby', kojim dobijaju veliku medijsku pažnju, a nakon toga nižu se hitovi, koji su ih sedmicama držali u samom vrhu britanskih top lista. Iza njih su brojni nastupi, važe za jedan od najzabavnijih punk bendova, a uz njihovu muziku uvijek se spominju i nezaboravni performansi. Sinhronizovani skokovi, plesni koraci, vrtoglava koreografija uvijek prate njihove odlične svirke. Nastup na 'Nektar OK festu' biće ujedno i njihov prvi nastup u BiH", navode iz "OK teama".

Dalje navode da je "Ritam Nereda" je jedan od najproduktivnijih i najbeskompromisnijih sastava svoje generacije koji je na sceni od 1987. godine.

"Sinonim su za glasnu, brzu, čvrstu i energičnu svirku sa stilski ukrštenim punk, metal i hard core zvukom. Kolekciju legendarnih pjesama kao što su 'Put beznađa', 'Crno je sve', 'Ne', '10 godina', 'Hiljade', 'Sećanja', 'Heroj' i mnoge druge ćete uvijek moći da čujete na njihovim nastupima koje će zajedno sa publikom pjevati glasno", pojašnjeno je u saopštenju.

"Zoster" je, kako dalje navode, bend koji je u poslednjih nekoliko godina postao omiljeni regionalni bend, stvorio veliku bazu fanova širom regije i čiji su koncerti gotovo uvijek SOLD OUT!

"Krajem prošle godine nakon punih osam godina objavili svoj peti album pod nazivom 'Najgori'. Na oduševljenje njihove publike, poslije dugog čekanja, bend je sa novim albumom vrlo brzo pronašao put do svojih fanova, i već sa puštanjem prvih singlova, koji su prethodili finalnoj objavi albuma, vidjelo se i čulo da je riječ o fantastičnom zvuku i tekstovima", kazuju iz "OK teama“.

Vojko V popularni je splitski reper, tekstopisac i producent, muzikom se ozbiljnije bavi još od 2005. godine - prvo u "Dječacima" i "Kiši metaka", da bi 2018. godine izdao prvi solo album "Vojko".

"Pet godina kasnije došao je na red i drugi album pod nazivom 'Dvojko' sa kojim je zavladao regionalnom muzičkom scenom. Iza njega su stotine koncerata po cijeloj regiji, veliki broj fanova, milionski pregledi na YouTubu", piše u saopštenju.

Kroz pet godina prisutnosti na sceni, navode dalje iz "OK teama" Grše se etablirao u vodeće ime nove domaće hip-hop generacije i to već s debitantskim albumom "Tilurium" iz 2019. godine, da bi zatim nadmašio sva očekivanja izdanjem "Platinum".

"Mnogi su tada ovaj album opisali kao najbolje hip-hop izdanje te godine. Singlovima poput 'Mamba', 'Sip' te velikim hitom 'Mamma Mia' ostvaruje milionske brojke slušanosti i gledanosti videospotova, a nalazi se i u samom vrhu top listi. Uz britku liriku i vrhunsku produkciju, njegova snaga su i adrenalinom ispunjeni koncerti koji oduševljavaju publiku", pojašnjeno je dalje.

"Mortal kombat" je metal/pank bendu koji je osnovan 2009. godine, a njihova muzika bazirana je na tvrdom zvuku i provokativnim tekstovima, koji na satiričan način opisuje svoje viđenje modernog društva i okruženje u kojem živimo.

"Za 15 godina postojanja objavili su pet studijskih albuma, a trenutno promovišu svoj poslednji album 'Bludni sin' koji su izdali za izdavačku kuću 'Hardwired'", pojašnjeno je u saopštenju.

