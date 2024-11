The Weeknd i Anitta objavili novi singl i video (VIDEO)

​The Weeknd i Anitta udružili su se za novi singl i spot za numeru "Dancing In The Flames". Režirao FREEKA, jezivi vizualni prikaz smješten u Njujork prikazuje trudnu Anittu i raspjevani stomak, kreiran pomoću FX-a Manija Lemusa. Provjerite u nastavku.

Nova pjesma prati Weekndov nedavni rasprodani nastup u Sao Polu, tokom kojeg je izveo goste iznenađenja Anittu i Playboi Carti i prikupio sredstva za "Brazilian Soul Fund of Brazil Foundation", inicijativu za podršku zajednicama pogođenim prirodnim katastrofama i ekonomskim poteškoćama na jugu Brazila.

Nastup se prenosio uživo i ekskluzivno emitovao na Weekndovom YouTube kanalu.

Prošlog mjeseca, kanadska pop zvijezda predstavila je svoj novi singl i video "Dancing In The Flames", što je prva pjesma koja će biti predstavljena s njegovog nadolazećeg albuma "Hurry Up Tomorrow". Još nije potvrdio datum izlaska albuma, prenosi "DJmag"

