The Weeknd mijenja ime i "ubija" alter ego

The Weeknd je promijenio ime u Abel Tesfaje na svim svojim računima na društvenim mrežama nakon što je objavio da želi "ubiti" svoje umjetničko ime i "ponovno se roditi".

33-godišnji pjevač pod tim nadimkom nastupa od 2009. godine.

U intervjuu za "W Magazine" ranije ovog mjeseca, Tesfaje je otkrio svoje planove da odbaci svoj alter ego.

"Dolazi mjesto i vrijeme kada se spremam zatvoriti poglavlje 'The Weeknd'. I dalje ću stvarati muziku, možda kao Abel, možda kao The Weeknd. Ali još uvijek želim ubiti The Weeknda. I hoću. Eventualno. Definitivno pokušavam skinuti tu kožu i ponovno se roditi”, rekao je Tesfaje.

Dodao je:

"Album na kojem sada radim vjerovatno je moj posljednji uradak kao The Weeknd. Ovo je nešto što moram učiniti. Kao The Weeknd, rekao sam sve što mogu reći", pojasnio je Abel, prenosi "Independent".