The Weeknd objavio pjesmu "Take My Breath"

The Weeknd je danas objavio novu pjesmu "Take My Breath" uz prateći videospot. Pjesma predstavlja prvi singl s njegovog nadolazećeg albuma, koji će biti svojevrstan nastavak "After Hoursa" iz 2020. koji se pokazao izuzetno uspješnim.

Weeknd je novi album najavio kao svoju novu muzičku eru. Kao što je obećano, raspoloženje prve pjesme je svjetlije, s pulsirajućim disko ritmom.

Pjesma stiže i sa muzičkim spotom koji je režirao Cliqua. Snimak je trebao biti emitovan u kinima Imax prije prikazivanja nastavka filma "Suicide Squad" ove sedmice, ali je povučen zbog upozorenja na epilepsiju u vezi sa "intenzivnim stroboskopskim osvjetljenjem", prenosi Variety.

U spotu Weeknd posjećuje futuristički noćni klub, gdje doslovno udahne vazduh iz rezervoara kiseonika te ga davi duga ženska pletenica.

"Take My Breath" je prvi solo singl Weeknda od albuma "After Hours". Muzička "After Hours" era bila je opsežna, počevši još u novembru 2019. s pjesmama "Heartless" i "Blinding Lights" koja je oborila rekord Billboard ljestvice top 100 nakon što je na prvom mjestu bila punih 78 sedmica.

U okviru prethodne ere je predstavio mnoge muzičke spotove - prikazavši sopstveni lik u različitim stanjima te je nastupio na poluvremenu Super Bowla.

Zavoji na licu koji su bili zaštitni znak "After Hoursa" zamijenjeni su plastičnim maskama i kiseonikom koji očigledno sadrže nešto mnogo jače od kiseonika.

U novom intervjuu za GQ, Weeknd je rekao da je njegova sljedeća ploča "album koji je uvijek želio napraviti".