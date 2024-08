The Weeknd predstavio još neobjavljene muzike (VIDEO)

​The Weeknd upravo je počastio obožavaoce s više od tri minute nove muzike uoči svog nadolazećeg albuma. U utorak u ponoć, pjevač je podijelio tizer pod nazivom "Unprepared certainty..." koji je uključivao animirane vizuale čestog saradnika Evana Larsena.

Enigmatični isječak pojavio se nakon još jedne pretpremijere u julu, "The abyss gazes also into you...", koji je sadržavao isječke dvije neobjavljene pjesme.

Pojedinosti o nadolazećem projektu, poput naslova ili datuma izlaska, još uvijek nisu otkrivene u trenutku izvještavanja.

Međutim, očekuje se da će to biti posljednje poglavlje u trilogiji koja je započela s materijalima "After Hours" iz 2020. i "Dawn FM" izdatim 2022. godine, prenosi "RapUp".

