The Who se uskoro vraća na binu

Projekat Eden najavio je danas da će legendarni rok bend The Who svirati na "Eden Sessions" ovog ljeta. Pit Taunsend, Rodžer Daltri i bend izaći će na binu s punim orkestrom 25. jula.

Otkako su se pojavili sredinom 1960-ih kao nova i zapaljiva snaga u rokenrolu, The Who je odsvirao više od 2.000 koncerata i etablirao se kao jedno od najvećih rok naslijeđa u istoriji muzike.

Pojavili su se na Vudstoku, Monterej Popu, Glastonberiju (dva puta), Hajd Parku (četiri puta), na ostrvu Vajt (tri puta), na ceremoniji zatvaranja Olimpijskih igara 2012., Desert Tripu, stadionu Šea, nastupu u poluvremenu Superboula i Live Ejdu - da spomenemo samo neke.

Rita Bro, direktorka kompanije Eden Sessions Ltd, rekla je: "Tako smo oduševljeni što možemo poželjeti dobrodošlicu legendama The Who u Eden, u trenutku koji će biti važan trenutak u istoriji Sessionsa - i sjajna prilika za Kornvol. Vidjeti ih kako krase našu pozornicu uz orkestar uživo biće jedan od vrhunaca ljeta: stvaranje trajnih uspomena. Ne propustite ovo!"

Na Sessionu će nastupiti kompletan bend The Who koji se sastoji od gitariste/pratećeg pjevača Sajmona Taunsenda, klavijaturiste Loren Gold, druge klavijaturistkinje Emili Maršal, basiste Džona Batona, bubnjara Zaka Starkija i pratećih vokala Bilija Nikolsa, zajedno s dirigentom orkestra Kitom Levensonom, glavnom violinistkinjom Kejti Džejkobi i glavna violončelistkinja Odri Snajder.

"Who Hits Back" turneju po SAD-u završili su u novembru prošle godine, oduševivši publiku u više od 30 gradova. Mediji i obožavaoci složili su se da je bend dobar, ako ne i bolji nego ikada te da su orkestralni aranžmani, od kojih je većinu radio legendarni Dejvid Kembel, donijeli novu dubinu i uzbuđenje u muzici Pita Taunsenda, prenosi "Xsnoize".