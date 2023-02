Tibor Tišma za "Nezavisne": Autorska muzika je borba sa vjetrenjačama

Tibor Tišma i njegov band "Alexandria" u ponedjeljak, 20. februara, sa početkom u 20 časova u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Bansku dvor održaće promociju novog singla i spota pod nazivom "Sugar Baby".

Uz promociju nove pjesme, biće održan i unplugged koncert benda "Alexandria", koji pored Tišme (vokal i gitara), čine i Alen Tarabić (bas gitara), Kerim Kobolj (solo gitara) i Denis Selimović (bubanj). Pjesma "Sugar Baby" prvi je singl nadolazećeg albuma "Đavolja varoš", koji je sniman u "Pavaroti studiju" Mostar sa producentom Đanijem Pervanom, a u ime benda Tišma kaže da je iza svih članova jedno izuzetno pozitivno i kreativno iskustvo.

"Spot je snimljen po uzoru na velikane iz pedesetih i šezdesetih godina prošlog vijeka kada su bendovi poput 'The Animals', 'The Beatles' i mnogi drugi radili spotove u studiju, tako da sam na najpraktičniji način mogao doći do sličnosti sa tom tematikom. Ulogu voditelja je graciozno odigrao Saša Rogić Roga, naš omiljeni naturščik glumac, koji je već imao glavnu ulogu u spotu za pjesmu 'Vrzino kolo' i od srca smo mu zahvalni što je pristao da bude dio ove naše ideje. Iza kamere je bio Indir Merdanović, koji je radio i montažu i koji je u potpunosti shvatio šta sam zamislio i fantastično tu ideju uspio da prenese na ekran", rekao je frontmen "Alexandrie", iza koje su albumi "Aktivni Radio Materijal", "Pro Bono" i "Vrzino kolo". Povodom novog singla koji će najaviti album "Đavolja varoš", Tišma je govorio za "Nezavisne".

NN: Nije Vas bilo neko vrijeme na muzičkoj sceni. Možete li nam reći šta to publika može da očekuje od novog materijala?

TIŠMA: S obzirom na to da sam zadnje tri godine proveo u Australiji, u vrijeme kad nam nije dozvoljeno, ali bukvalno nije bilo dozvoljeno da napustimo Australiju, jedna stvar koju je nesrećna korona donijela jeste bezobzirna i bezobrazna količina vremena koju sam proveo zaključan od ostatka svijeta u stanu. Nuspojava sveg tog vremena jeste isto provedeno sa gitarom, olovkom i papirom u ruci, gdje su se ideje rađale za nove pjesme, ali isto tako su dozvolile i tzv. test vremena, tj. jednom kad se pjesma napiše, da imaš luksuz da je ostaviš po strani i vratiš joj se godinu dana poslije i vidiš sve sitnice, greške ili stvari koje prije jednostavno nisi mogao vidjeti. Tako da novi E.P. "Đavolja varoš" je isprepleten idejama, porukama, pogledima na svijet sa jedne eklektične tačke stvaranja, a to i jeste najbolji način da se opiše novi E.P.

Foto: Borislav Brezo

NN: Kako biste opisali spot i singl "Sugar Baby"?

TIŠMA: Ideja pjesme, a i spota je staviti sebe u poziciju "old school" pristupa, ali ipak izbjeći pretjerivanje, konkretno govorim o ideji da su i pjesma i spot zamišljeni na način da smo u eri kasnih pedesetih. Pjesma, imidž, a i sam spot je urađen po uzoru na velikane koji su u svoje vrijeme gostovali u emisijama tipa "Ed Sullivan Show" i slično. Da bi sve bilo vjerodostojno ideji, dobili smo na korištenje studio ELTA TV i na tom im veliko hvala. Ostatak priče se lako uklopio sa Sašom Rogićem Rogom u ulozi voditelja i Indirom Merdanovićem koji je uspio da iznese i prenese ideje u rad kamere i montiranjem napravio sve sto smo htjeli.

NN: Šta je najizazovnije u pisanju i stvaranju muzike koja oslikava svijet oko Vas i u Vama?

TIŠMA: Pravila nema, protokola takođe, na kraju se svodi da ta iskra inspiracije može biti bilo šta što je u stanju pokrenuti maštu. Raditi bilo šta u autorskom maniru je borba sa vjetrenjačama, a svi mi smo Don Kihoti koji tvrdoglavo guraju svoje ideje bez namjere prestanka, tako da bi najizazovnija stvar bila borba sa razumom da iz godine u godinu pravimo nove pjesme, spotove i albume očekujući drugačije rezultate. To je, zapravo, definicija ludosti ili je nečiji poznati citat ili pak i jedno i drugo, ali kako bilo, ja i bend i dalje guramo, vjerujemo i nemamo namjeru stajati.

NN: Kakvi su planovi za dalje kad je u pitanju promocija novih pjesama?

TIŠMA: "Alexandria" će sa Muzičkom produkcijom Radio-televizije Republike Srpske kao izdavačem nastaviti saradnju koju smo imali sa prva dva albuma, a do ljeta spremamo još jednu pjesmu i spot iz "Đavolje varoši". Cilj je dočekati sezonu proljeće/ljeto, odnosno otvorene svirke i festivale sa dva nova singla, tako da pored ovog singla "Sugar Baby" za dva-tri mjeseca dolazi i novi, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom.