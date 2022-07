Tijana ILLMN za "Nezavisne": Jedno te isto ne zadovoljava moj slušni aparat

Publika na mom nastupu može da očekuje dinamičnu i energičnu muziku, sve u skladu sa trenutkom, okolnostima i energijom. Generalno vjerujem da će atmosfera biti fantastična i da ćemo se svi dobro provesti, rekla je za "Nezavisne" o svom nastupu na "ŠA festu" u Prijedoru Tijana Ševo, u svijetu elektronske muzike i DJ-inga poznatija kao Tijana ILLMN.

Ona će na "River stageu" festivala u Prijedoru posvećenog pokojnom Daliboru Popoviću Mikši nastupiti večeras. Rođenoj Prijedorčanki, koja se pored DJ-inga bavi radom u medijima i aktivizmom, uspomena na čovjeka zbog kojeg je počeo da se održava ovaj memorijal mnogo znači.

"Mikša je bio naš drugar. Dio svih mogućih gradskih ekipa. Odrastali smo zajedno. Prijedor je mali grad i uvijek je imao dušu, pogotovo tih nekih poslijeratnih godina kada smo bili tinejdžeri željni slobode, ljepote i ljubavi. Kasnije sam se preselila u Banjaluku. On je studirao, često smo blejali skupa. Sjećam se snimanja spota za pjesmu 'Ritam' benda 'Tatoo', sjajne uspomene i neprocjenjiva iskustva. Mislim da su vrlo značajni ovakvi memorijali jer na taj način i dalje živi dragi duh dragog lika, njegova djela i umjetnost. Ono što ovaj memorijalni festival čini posebnim je da se ostvarena dobit od festivala preusmjerava u fond 'Dalibor Popović Mikša', kojim raspolaže i brine Udruženje građana 'ŠA fest'. Sredstva se koriste za unapređenje art i muzičke scene, stipendiranje studenata umjetnosti, te podršku umjetnicima kroz sufinansiranje izložbi, kupovinu instrumenata i snimanje albuma. Tako da je izuzetno važno", kazala je Tijana ILMN

NN: Koliko Vam kao rođenoj Prijedorčanki znači nastup u rodnom gradu?

TIJANA ILLMN: Ja sam metropolita. Živjela sam u mnogim gradićima i gradovima. Za sve sam vezana, sve su to moji gradovi. No ipak, "Doras" (Prijedor) mi je posebno srcu drag. Tu mi živi majka, tu sam odrasla, završila srednju školu, prvi put ljubila. To mi neće biti prvi nastup u mom gradu, ali se mnogo veselim i značiće mi da vidim sve te divne ljude. Značiće mi puno da podijelimo radost i energiju.

NN: Imali ste nastup u Banjaluci u DKC "Incel" povodom "ŠA festa", kakve utiske i vibracije nosite sa istog?

TIJANA ILLMN: Organizovala sam taj događaj zajedno sa mojim prijateljicama i saradnicama. Prvo je muziku puštala Oridžidži, koja nas je iznenadila kako novim, tako i starim disko-funk zvukom. Nakon nje publika je imala priliku da čuje nešto novo i tvrđe od Fejk Blondi. Puno gruva i masnih bas linija, baš onako kako svi volimo. Nakon Fejk Blondi muziku sam puštala ja, sve me nekako dobro ponijelo. Da sam mogla, puštala bih do beskonačnosti (smijeh). Vidjela sam dosta dragih lica. Volim kad se tako lijepo urede i dese ta "familijarna okupljanja" jer se uvijek rode neke nove ideje. Meni je bilo predobro, a vjerujem i ostalima.

NN: Koga poštujete na regionalnoj i svjetskoj sceni?

TIJANA ILLMN: Ne bih nikoga imenovala posebno, inspirišu me producenti iz Čikaga, Njujorka, Nju Džersija, Detroita. Poštujem one koji su ekstremno posvećeni i one koji su drugačiji. Što bi rekao Rambo Amadeus, jedno te isto ne zadovoljava moj slušni aparat.

NN: Da li trenutno radite na novim projektima?

TIJANA ILLMN: Trenutno završavam sve projekte na kojima sam radila ove godine, a bilo ih je puno. Potrebani su mi mir i odmor. Kada to budem imala, onda ću da ramišljam o novim projektima. Dakle, kad odem na pusto ostrvo, tada ću da skujem plan (smijeh).

NN: Pored puštanja i miksanja muzike radite na televiziji i aktivistkinja ste. Koliko je teško nositi se sa svim obavezama?

TIJANA ILLMN: U pitanju je samo dobra organizacija i sistematičnost, a ja sam tako odgajana. Stvorila sam sama sebi uslove za sve ono što radim i čime se bavim. Zaista uživam u svemu tome. Nekada zna biti izazovno, ali sve je to čar igre, uživanje u procesu. Bitno je biti produktivan u toku dana i raditi nešto novo. To me nosi i vozi. Dobar enerdži flou. Svaki dan odvojim za sebe dva do tri sata, te svaki trenutak koristim za opuštanje i meditaciju.

Kada radite što volite, dešava se magija

NN: Koliko se bavite ovim poslom, kako je sve počelo?

TIJANA ILLMN: Ogranizacijom događaja bavim se već dvadesetak godina. Još kao klinci smo u Prijedoru dovodili i hostovali DJ-ejeve. A ja sam podlegla utiscima mnogih i na nagovor i podršku prijateljica prije nekih pet godina počela da puštam ploče. Otišla sam u inostranstvo da zaradim za opremu, vratila se, kupila sve što mi je trebalo i počela. Nikad nije naporno kada radite ono što što vas ispunjava. Kada radite ono što volite, dešava se nevjerovatna magija.