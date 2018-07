Tjentište ovog vikenda epicentar najboljeg provoda u regionu

OK Fest jutros je zvanično otvorio vrata mnogobrojnim gostima i posjetiocima. Iako je veliki broj kampera stigao dan pred festival, posjetioci iz svih krajeva svijeta stižu na Tjentište. Peti po redu OK Fest bogatim sadržajima, programom i muzikom i ove godine učiniće Nacionalni park Sutjeska epicentrom najboljeg provoda u regionu.

Tokom tri dana na isto toliko festivalskih bina smjenjivaće se vrhunska imena regionalne i svjetske muzičke scene. Preko 19 sati odličnog muzičkog programa svakoga dana, u kombinaciji sa adrenalinskim sadržajima raftinga i planinarske šetnje, uz posjete nekim od najljepših vidikovaca i predjela u ovom nacionalnom parku, malo će kojeg posjetioca ostaviti ravnodušnim.

Današnji program započeo je pokraj bazena uz program Bjutiful selekšn by: G Edd/Fedja Knajdl/Forniva. Zabava se danas nastavlja u festivalskom kampu na Sensation OK stage-u uz Laku i Zemlju Gruva. Večernji program na Jägermeister main stage-u rezervisan je za Hladno pivo, Kirila Djaikovskog i Stereo MC’s. Po završetku istoga publika se seli na OK After Party gdje ih očekuju Vukašin/Irie FM i Sergej Trifunović.

Tjentište će tokom tri festivalska dana biti središte okupljanja ne samo zaljubljenika u dobru muziku, provod i druženje, već i mjesto okupljanja ljubitelja prirode koji će se zajedno sa nama upustiti u OK avanturu. I ove godine Nektar OK Fest u saradnji sa Operacijom kino donosi sadržaj i program za sve ljubitelje sedme umjetnosti. Petu godinu za redom zahvaljujući ovoj saradnji OK publika uživaće u svjetskim filmskim ostvarenjima pod zvjezdanim nebom na Tjentištu.

Ekipa Operacije kino pažljivo je odabrala tri filma koja će se svake večeri prikazivati na velikom filmskom platnu od 21:00 u OK cinema zoni koja je locirana ispred Hotela „Mladost“. Večeras je na repertoaru film AVENGERS:Infinity war. I pored toga što se u isto vrijeme održavaju koncerti na glavnom festivalskom stage-u, OK cinema zona mjesto je okupljanja svih onih koji osim u odličnom filmskom programu koji smo za njih odabrali, uživaju i u jedinstvenom doživljaju kina na otvorenom u NP Sutjeska.