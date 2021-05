Tom Džons najstariji muzičar na vrhu top liste albuma

Ser Tom Džons postao je najstariji muški muzičar čiji je najnoviji album pod nazivom "Surrounded By Time" zauzeo vrh britanske top liste albuma, pišu britanski mediji.

Pruje vitalnog, 80-godišnjeg Velšanina, rekord je držao Bob Dilan, koji je lani s albumom "Rough and Rowdy Ways" 1. mjesto zauzeo sa 79 godina.

Najstarija muzička umjetnica s albumom svojih najvećih hitova godine 2009. zauzela prvo mesto na listi "Top of the Pops" u vrijeme kad je imala 92 godine. Bila je to pokojna Dame Vera Lin, prenijela je Hina.

Džons je novinarima rekao da "svoje oduševljenje ne može opisati riječima".

Hiljade obožavalaca čestitalo mu je na društvenim mrežama.

"Čestitam Tomu Džonsu! Razmišljam o tomu bi li Top of the Pops možda trebalo preimenovati u Top of the Grandpops?", našalio se jedan korisnik Tvitera.

"Čestitam Tomu Džonsu na prvome mjestu, zaslužili ste ga", napisao je drugi.

"Godine su za Ser Toma samo broj. Još je 'faca' i u 80-oj", komentarisao je jedan obožavalac na Tviteru.

Novi, 41. album "Tigra iz Velsa" u prodaju je od 23. aprila.