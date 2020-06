Tom Džons napunio 80 godina: Pjevaću dok dišem

Tom Džons kaže da će pjevati dok god diše. Velška i svjetska muzička legenda, koja je u nedjelju napunila 80 godina, tvrdi da mu starenje ne smeta jer su mu "uspomene čudesne".

U prigodnom razgovoru za BBC kazao je i da ga karantena zbog virusa korona podsjeća na dvogodišnju izloaciju zbog tuberkuloze kad mu je bilo 12 godina.

"Saosjećam sa svima koji ne mogu izaći van i igrati se", rekao je.

Sir Tom, koji je odrastao u velškom gradiću Pontipridu, komercijalno je izuzetno uspješan muzičar s više od 100 miliona prodanih ploča i hitovima poput "It's Not Unusual", "Green, Green Grass of Home", "Delilah", "She's a Lady", "Kiss" i "Sex Bomb".

Šezdesetih godina prošlog vijeka bio je jedna od najvećih svjetskih zvijezda, gotovo uz bok Elvisu ili Sinatri. Kroz karijeru se stalno mijenjao, od popa i rocka do kantrija, pa je preko gospela, soula i bluzsa stigao i do elektronske i plesne muzike.

"Stići do osamdesete i imati tako divne uspomene..., ne želim stati. Hvala publici i svima koji su bili uz mene", rekao je Džuns BBC-ju.

"Bog je prema meni bio dobar i glas je još tu. I sve dok je tako, pjevanje uživo, pred publikom je ono što želim", kazao je pjevač čiji glas opisuju kao "grleni bariton".

Zbog mjera ograničenja koje su u Britaniji još na snazi, Džons nije imao veliku proslavu rođendana, no on zna šta je izolacija. Dvije je godine proveo u kući, u svojoj sobi, nakon što mu je kao djetetu dijagnostifikovana tuberkuloza.

"Sjećam se toga i pitam se kako se današnja djeca nose s time. To me naučilo da zdravlje ne uzimam zdravo za gotovo", kazao je pjevač.