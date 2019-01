Tom Walker i Lost Frequencies stižu na Exit

Tom Walker, autor jednog od najvećih hitova decenije "Leave a Light On", koji je osvojio top liste i srca publike širom planete, nastupiće na glavnoj bini EXIT festivala u subotu 6. jula.

Strani mediji ga nazivaju najvećom britanskom novom zvijezdom, što su potvrdile i predstojeće Brit nagrade nominujući ga u dvije kategorije, za najboljeg novog izvođača i najbolji britanski singl.

Kritičari njegov moćan glas i muzički stil porede sa izvođačima kao što su Ed Sheeran i Rag’n’Bone Man, dok muzička scena sa nestrpljenjem očekuje njegov album najavljen za mart, a na kojem je sarađivao sa producentima zvijezda kao što su Adele, Arctic Monkeys, Years&Years, ali i sam Ed Sheeran.

Zvjezdanom programu ovogodišnjeg Exita pridružuje se i Lost Frequencies, jedan od najvećih hitmejkera današnjice, Youtube "milijarder" i pravi wunderkind muzičke industrije koji posljednjih nekoliko godina ne silazi sa top lista, radijskih talasa i najvećih festivalskih pozornica, uključujući i Tomorrowland na kojem već četiri godine zaredom ima i svoju binu!

"Leave a Light on" je veoma intimna, snažna društveno-angažovana pjesma koja govori o borbi Tomovog bliskog prijatelja protiv droge. Njena iskrenost i moćna energija doprla je do srca publike širom planete, te je strimovana nevjerovatnih 300 miliona puta, sa prodajom od preko dva miliona primjeraka! Publika EXIT festivala imaće priliku da u julu čuje i druge numere sa njegovog predstojećeg debitantskog albuma "What a time to be Alive".

Belgijski hitmejker Lost Frequencies predstavlja pravu senzaciju čiji hitovi godinama ne silaze sa trona najvažnijih muzičkih top lista, među kojima je "Are You With Me" dostigla i najviši, dijamantski tiraž u Njemačkoj.

Nakon što je prošlog ljeta razmrdao publiku na festivalima širom Evrope, uključujući i Sea Dance, Felix De Laet se na ovogodišnji EXIT vraća sa novim, još većim hitovima kao što su "Crazy", "Like I Love You" ili aktuelni hit "Melody" koji pjeva jedinstveni James Blunt.

Lost Frequencies nam vraća i novu verzija popularne pjesme sa kraja prošlog vijeka "What Is Love" koja je oduševila i njenog originalnog izvođača, čuvenog Haddawaya! Zanimljiva je činjenica da je zajedno sa Netsky izbacio singl Here with you čiji je video posvećen našem čuvenom naučniku Nikoli Tesli.

Iako ima samo 25 godina, Felix je izgradio je karijeru na kojoj bi mnoge starije kolege pozavidjele, između ostalog i zbog činjenice da mu je festivalski gigant Tomorrowland već četvrtu godinu zaredom ukazao čast da bude domaćin sopstvene bine pod nazivom Lost Frequencies & Friends Stage!

Muzičkoj zvijezdi iz Belgije prvog dana festivala na glavnoj bini pridružiće se i sunarodnici Two Pauz koji će doijneti miks sirovog i emotivnog elektronskog zvuka prožetog snažnim basevima, ali i 65daysofstatic, britanski sastav koji su članovi The Cure lično odabrali kao predgrupu za svoj nastup na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Petrovaradinsku tvrđavu na narednom izdanju EXIT festivala od 4. do 7. jula pohodiće neka od najaktuelnijih imena, ali i živih legendi svjetske muzičke scene, među kojima su rok titani The Cure, te rok bend o kome se trenutno najviše priča Greta Van Fleet, najčuveniji DJ svih vremena Carl Cox i zvanično najpopularniji DJ tandem Dimitri Vegas & Like Mike. Tu su i Phil Anselmo, Sofi Tukker, Tarja Turunen, ali i plejada sjajnih bendova poput 65daysofstatic, The Selecter, Peter & The Test Tube Babies, Arcturus, Total Chaos, kao i mnoga druga velika imena koja će biti objavljeni u narednim nedeljama.

Samo do kraja dana kupovinom ulaznice za EXIT festival po promotivnoj cijeni od 115 KM, na poklon se mogu dobiti i ulaznice za morske festivale u organizaciji EXIT tima, Sea Star festival, koji će 24-25. maja biti održan u Umagu, kao i Sea Dance festival koji će krajem avgusta biti održan na plaži Buljarica u Budvi!

Uslov za sticanje ulaznica za najsunčanije Exitove festivale je registracija u periodu od 1. do 28. februara na sajtu www.exitfest.org, čime se potvrđuje dolazak. Registracija će važiti za sve postojeće kupce, kao i one koji ulaznice za EXIT 2019 kupe do 25. januara, a EXIT će nekima od kupaca pokloniti i smještaj i prevoz za dvije osobe za Sea Star i Sea Dance festivale!

Ulaznice za EXIT festival dostupne su putem sajta exitfest.org.