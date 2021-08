Toni Benet ide u penziju

Američki pjevač Toni Benet penzionisao se sa 95 godina i neće više nastupati, saopštio je njegov sin i menadžer.

Njegov sin Deni rekao je da je odluka da otkažu ostatak turneje za 2021. godinu bila teška, ali da je donesena "po naređenju ljekara".

On dalje navodi da će Toni Benet da radi neke druge stvari, jer njegov problem nije pjevanje, već putovanje koje ga umara, a njegovo fizičko stanje ne može da izdrži toliki napor.

Odluku doktora, njegovog sina, a i samog pjevača, podržala je i Benetova supruga Susan.

Njegov posljednji album "Love For Sale" u saradnji s Lejdi Gagom, biće u prodaji u oktobru ove godine.

Uspjesi velikog muzičara ne ogledaju se samo u saradnji s Gagom, naravno, već i u njegovim solo radovima.

Muzičku karijeru počeo je davne 1950. godine, a njegove pjesme "I Left My Heart In San Francisco" i "The Shadow Of Your Smile" postale su muzički hitovi.

U svojoj je bogatoj karijeri osvojio čak 18 Gremija i prodao više od 50 miliona primjeraka albuma.