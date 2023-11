"Toni Lakatoš kvintet" otvorio šesti "Intime Jazz Fest"

BANJALUKA - Koncertom jednog od najznačajnijih evropskih džez saksofonista današnjice Tonija Lakatoša i njegovog kvinteta sinoć je u Banskom dvoru otvoren šesti festival džez muzike "Intime Jazz Fest".

Kako je saopšteno iz Banskog dvora, publici su se pored Tonija Lakatoša predstavili i Ivan Radivojević (truba), Andreja Hristić (klavir), Branko Marković (kontrabas) i Dušan Novakov (bubnjevi).

"Ova dvorana je fantastična i sjajna i bilo je predivno nastupiti u njoj. Drago mi je da je u publici bilo mnogo ljudi. Ovakvi festivali su dokaz da džez muzika može da poveže ljude širom svijeta. Nastupao sam na različitim lokacijama, nastupao sam u Africi, u Borneo prašumi, to je jedno predivno iskistvo i dokaz koliko džez povezuje ljude", kazao je Toni Lakatoš.

Izvođači su pokazali, kako javljaju iz Banskog dvora, su da su virtuozi džeza, te da su umjetnici čiji su instrumenti produžetak njihovih duša, a njihovo strastveno izvođenje nosilo je publiku kroz različite dimenzije zvuka, od klasičnih džez standarda do inovativnih interpretacija savremenih kompozicija.

"Osjećam se kao gost -domaćin ovog festivala, jer sam do sada bio pet puta u različitim formacijama. Moram da kažem, a to nije šablon, srećan sam što dolazim ovde, što se festival razvija, što vidim publiku. Prošle godine smo imali jedan specijalan događaj, održali smo džez koncert za decu. Jako je dobro što u Banskom dvoru postoji intenzivna koncertna akrivnost i džeza i klasične muzike, jer ja pratim sve što se dešava u ovom kulturnom centru, on drma gradom i pokreće ga. A što se tiče Tonija Lakatoša, on je jedna od najozbiljnijih zvezda u našem svetu, jedan od najznačajnijih umetnika", kazao je Branko Marković.

Kako je naglasio o Marković, vrlo bitna stvar se dešava drugog dana festivala, odnosno večeras.

"Nastupa Vladimir Tubić iz Banjaluke koji je pravi predstavni svog grada. On svira na jednom zaista ozbiljnom profesionalnom nivou i tajj njegov nivo raste kontinuirano. Nedavno sam bio na koncertu njegovog benda u Beogradu, to je jako zrelo i vrlo je važno da festival u svakom grdau pomaže svoje lokalne dobre umetnike. Velika je to podrška ljudima koji vežbaju 10 sati dnevno, jer veliki je to posao", naglasio je Marković.

Koncert koji je otvorio "Intime Jazz Fest" bio je prilika da se publika još jednom iznova zaljubi u džez ili da, oni koji nisu, otkrije ljubav prema ovoj vrsti muzike, ako je do sada nisu osjetili.

"Moram da priznam da su za ovo izdanje džez festivala karte nestale u rekordnom roku, tako da izgleda ipak se osjeti to što Banski dvor radi iz godine u godinu. I ovaj put gosti su nam velika i značajna imena današnjice, a ja ne mogu da ne budem srećan, jer za nas se već čulo, kako u regionu, tako i mnogo šire i samo mogu da zahvalim svim muzičarima koji su prethodnih godina dolazili na naš festival i imali povjerenja u ono što mi radimo, a kasnije su onu kada su se vratili u svoje sredine i velike džez metropole bili najbolja reklama za naš festival. Nadam se da će se ta lijepa tradicija, do skora jedinog džez festivala u Republici Srpskoj, sada je pokrenut i u Trebinju, širiti pozitivne vibracije i da ćemo podići džez muziku na jedan veći nivo kako ona to i zaslužuje", kazao je Mladen Matović, direktor Banskog dvora.

"Jazz Jam Session"

U skladu sa dobrom praksom brojnih džez festivala u okruženju, kao i prethodnih godina "Intime jazz fest" će nakon svake koncertne večeri u Banskom dvoru dobiti svoj "nastavak" - ovaj put u banjalučkom kafeu "Haos Tuborg pub", a u njemu će nakon svakog festivalskog koncerta od 22 časa nastupati poznati banjalučki džez sastav "Combine Quartet" kojem će se u okviru "Jam Sessiona" na bini pridružiti učesnici festivala.

Pokrovitelji ovogodišnjeg festivala su Kabinet predsjednika Republike Srpske i Grad Banjaluka.

