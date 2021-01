Top 10 pjesama 2020. godine

Za razliku od filma, muzička industrija je uspela nekako da se iskobelja iz problema koje je sa sobom donela pandemija.

Ljudi su provodili više vremena kod kuće slušajući muziku a kako je tehnologija napredovala, albumi su mogli da se snimaju i objavljuju ove godine bez mnogo velikih problema.

Predstavljamo vam 10 pesama koje su obeležile 2020 godinu:

1. Lady Gaga and Ariana Grande - Rain on Me

2. Lil Uzi Vert - POP

3. Doja Cat - Say so

4. Fiona Apple - I want you to love me

5. The Weeknd - Blinding lights

6. Dua Lipa - Physical

7. Taylor Swift - Willow

8. Megan Thee Stallion, WAP - Cardi B

9. Victoria Monét - Jaguar

10. Billie Eilish - Everything I Wanted