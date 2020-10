Toše Proeski poginuo prije 13 godina: Tek sad riješeno bolno pitanje

Makedonski pjevač Toše Proeski poginuo je 16. oktobra 2007. godine u automobilskoj nesreći, a njegovo vječno počivalište je godinama bila improvizovana grobnica.

Iz Kruševa sada napokon stižu dobre vijesti i konačno se rješava bolno pitanje - završava se Tošetova "vječna kuća", dostojno mjesto na kojem će počivati.

"Vječno počivalište pop-ikone i našeg sugrađanina Tošeta Todora Proeskog bilo je neostvareni san mnogih fanova i posjetitelja Kruševa. Naš cilj je bio izgradnja tog vječnog doma, a to znači puno za našu opštinu i za našu državu. Toše Todor Proeski je pop-ikona ne samo u Kruševu, on je ambasador Kruševa, ambasador naše zemlje i on je pokazivao kako treba čuvati i braniti našu zemlju", rekao je gradonačelnik Kruševa Tome Hristoski.

Obnavlja se i manastir kom je Toše pomagao u izgradnji gdje je često i spavao.

Soba u kojoj je Toše spavao - netaknuta je. Sto metara dalje stoji krst, postavljen u Tošetovu čast.

"13 dugih godina"

Sjećanje na pjevača čuvaju kako obožavaoci, tako i kolege. Toni Cetinski se povodom ove bolne godišnjice oglasio na svom Instagram profilu.

"Trinaest dugih godina. Sutra negdje u ovo vrijeme napustio si nas fizički, ali samo fizički, brate moj. Ne mogu vjerovati koliko i dan-danas nedostaješ i koliko nam je još uvijek teško što si prerano otišao. Život stvarno nije fer. Pitaš me gdje sam i šta radim? Plačem, da plačem... Na putu naravno i odvratna je kiša, ali tvoj osmijeh je nada. Biće sve u redu dok imamo tebe koji nas čuva svojom prisutnošću, pjesmama i svemu dobrim i plemenitim što si ostavio na ovoj planeti. Ti si anđeo dobrote. Znam da nas čuvaš kao što i ti moraš znati da si uvijek u našim molitvama. Voli te brat", napisao je Toni.

Toni je potom objavio kolaž objava u kom pozira s Proeskim, uz natpis "Forever Toše".

Pjevač Bojan Marović takođe se oglasio na Instagramu, govoreći da neke stvari teško prihvata, poput smrti njegovog prijatelja.

"Prosto takav sam. Teško je prihvatiti tih 13 godina, vjerujem da si opet ogrnut muzikom, vjerujem da nas opet tiho, kako si i živio, čuvaš od vremena. Ostavio si trag, ostavio si uspomene, ostavio si muziku, besmrtan u srcu i duši. Počivaj u miru, dobri moj", napisao je Marović ispod dirljive fotografije sa Proeskim.

(B92.net)