Trap superheroji stižu na šesto izdanje Sea Star Festivala

Na šesto izdanje Exitovog Sea Star Festivala stižu trap superheroji!

Opasni i nepobjedivi trap-gang okupiraće velike pozornice u zadivljujućoj umaškoj laguni Stella Maris.

Nedodirljiva ekipa trenutno najpopularnijeg žanra koja rasprodaje klubove i koncertne prostore širom regije ovog će se maja okupiti na festivalskom otvorenju ljeta i napraviti najveće trap okupljanje u zapadnom dijelu Hrvatske.

Gang ove godine predvode moćna Balkanka Senidah, enigmatični Devito, nezaustavljivi Kuku$, gazda tvrdih stihova Grše i svestrani hitmaker z++, a pridružuju im se i mladi traperi u strelovitom usponu Rouzi, tam & Jymenik, Zevin i Thicc Boi.

Obožavani će artisti poput superheroja sletjeti u lagunu i svojim energičnim, furioznim i vrućim setovima prizvati sunce i pripremiti publiku za dugo, toplo ljeto na prvom festivalu sezone koji će se održati od 23. do 26. maja 2024. godine.

SEA STAR GANG

Regionalna trap kraljica i vlasnica vrućih hitova Senidah sredinom je aprila fanove oduševila novim singlom "Greh" koji je nastao u saradnji s njenim dugogodišnjim producentom Cazzafurom.

Ali kao vila, s neba sila, neponovljiva Senidah ne staje – početkom sedmice objavila je još jedan singl za Bassivity Digital. Pjesmom i pratećim spotom "Delija" trap kraljica servirala je sjajnu filmsku priču o ljubavi prema ''bad boyu'', kriminalu i nepokolebljivoj ženi.

U samo tri dana spot je skupio više od 200 hiljada pregleda na YouTube-u.

Iako novim spotom priziva svoj ''bad girl'' alter ego, Senidah će svojom jedinstvenom harizmom i energijom poput superherojke usijati atmosferu u laguni ovog maja.

Senidi se pridružuje i najpoznatiji maskirani treper – Devito. Iza misteriozne balaklave krije se heroj s mnoštvom supermoći – od fotografije do režiranja muzičkih spotova, produkcije najvećih muzičkih hitova i filmskog soundtracka - stream milioner radi sve.

Svojom je pjesmom "Omađijala" u saradnji s Reljom 2022. godine Devito prvi put zasjeo u top 5 na Billboardovoj ljestvici u Hrvatskoj, a u maju sljedeće godine objavio je i svoj debitantski album "Plava krv" koji je s više od 200 miliona streamova na svim platformama proglašen komercijalno najuspješnijim albumom srpskog izvođača u 2023. godini.

U Devitovom gangu na Sea Star stižu "Mafia", "Marina" i "Nina" te ostali milionski hitovi.

Cijeli se Balkan već čitavu deceniju dere "KUKU$"! Oni su pioniri žanra, nezaustavljive vers mašine koje hiljadama vjernih fanova pune najveće koncertne prostore, a prošle su godine albumom "X" i velikim uspješnim koncertom u rasprodanom Domu sportova proslavili 10 godina postojanja.

Hilje, Goca i Miki na šestom će Sea Staru izvesti nove pjesme poput "KUKU$", "Visoki start" i "Popstar", ali i starije nezaobilazne bengere kao što su "Medalje", "Spartanac" i "Real Slavs".

Opasno jaka ekipa sa Šnjevke u trapu je napravila scenu, a sada u novim šuzama stiže na festivalsko otvorenje ljeta.

Svi slušaju Gršu! Veliki hitmaker skočiće s vrha Billboarda na Sea Starov stage kao vođa trap-ganga. Triljski reper očito ima tajnu formulu za uspjeh: s čak šest pjesama trenutno se nalazi na Billboardovoj ljestvici najslušanijih pjesama na streaming servisima u Hrvatskoj, a u džepu nosi i brojne muzičke nagrade među kojima su Porin i Cesarica.

Saradnja s Miach na pjesmi "Fantazija" i dalje je na samom vrhu ljestvice, a novi je singl "Dalmatino" već zauzeo visoko peto mjesto Billboarda. Uz Gršu, autori su muzike i producenti ovih hitova Mihovil Šoštarić Lockroom i Elmar Žerić El Maar.

Gazda tvrdih stihova najavio je i svoj novi album, a "lom radi, floor pali" na spektakularnom stageu kao dio Sea Starovog trap-ganga.

Najpoznatiji lik iz Osijeka, tačnije Retfale, ovog maja stiže u Umag! z++ pleše između žanrova, uspješno stvarajući i producirajući radiofonični pop, tvrdi rap, ali i moderni trap zvuk.

U samo se nekoliko godina prometnuo u jednog od najuspješnijih autora, producenata i muzičara hrvatske, ali i regionalne scene, a jednako ga vole i publika i struka.

Svoj je debitantski album „18++“ objavio 2019. godine, a drugo je studijsko izdanje "zauvijek" uslijedilo samo godinu dana kasnije. Za to je vrijeme postao jednim od najtraženijih izvođača naše scene, a osvojio je koncertne i festivalske pozornice širom regije. Svoj će neodoljivi set čiji repertoar uključuje omiljene popularne hitove, ali i skrivene dijamante z++ izvesti u magičnoj laguni Stella Maris.

Trap lineup upotpuniće mladi izvođači u strelovitom usponu.

Nakon što je zaludio publiku nastupom u rasprodanom zagrebačkom Domu sportova na festivalu Drito X, Rouzi će napraviti isto na pozornici s najljepšom morskom kulisom.

Mladi je superheroj prošle sedmice fanovima poklonio i novi singl "Hej ti", a u svom katalogu čuva hit "Jao Mama" u duetu s Cobyjem, vajberske bengere "Maria, ja sam pijan", "Sayonara" u saradnji s Yung Budom i "Čudan san". Svoje će superpowerse prezentirati i nadrealno dobar spoj – tam & Jymenik. Ritam, vers i seksipil. tam & Jymenik svoj su girl power prezentirale kidalicom "mila", a na stageu će napraviti vruću i senzualnu klupsku atmosferu na moru, prezentirati ženske moći i u svom ritmu pokrenuti mase. Trap beatove zavrtjeće iskusni superheroj Thicc Boi.

Trap superheroji pridružuju se napucanom lineupu šestog izdanja Sea Star Festivala.

U umašku lagunu Stella Maris stižu blistave svjetske i regionalne zvijezde među kojima su Ofenbach, John Newman (Hybrid DJ set), Victoria, ARTBAT, Hot Since 82, Deborah De Luca, INIKO, Ian Asher, Joker Out, Buč Kesidi i Keni nije mrtav. Neposredno nakon Eurosonga u Umag stižu i ovogodišnji favoriti Baby Lasagna i Angelina Mango, a u laguni će nastati i techno raj nastupit će eksplozivan niz artista: Inner Sense, DBFB, Ivan Erjavac, Kali, Pablo Panda, Samo Tako b2b Korak, Estella Boersma, DJ Jock, Gumja, Katalina, Lucius Light, Vanillaz, Alessio, Ana Uzelac b2b DJ Evan, Elena Mikac, Igz b2b Eloc, Marcel, Marin Biočić i Recep.

Šesto će se izdanje Exitovog Sea Star Festivala održati od 23. do 26. maja 2024. godine. Kao i dosad, četvrtak i nedjelja biće rezervirani za Welcome Day i After Party, dok će glavni dani festivala biti petak i subota, 24. i 25. maja.

Za idiličnu će se dobrodošlicu na Welcome Day partyju pobrinuti eterični maestro svjesne muzike Mose, ekstatični Tebra te glazbeni vizionari Mr. Forest i Donnie Darko.

Aktuelne cijene ulaznica najkasnije do 10. maja! Počela i omiljena prodajna akcija!

Festivalske ulaznice dostupne su po promotivnoj cijeni od 108 KM, dok je jednodnevne ulaznice moguće kupiti po 58 KM s popustom od 30% na finalnu cijenu. Ove će cijene na snazi biti do petka, 10. maja do kraja dana, nakon čega se povećavaju! Krenula je i omiljena akcija "Kupi 4, zgrabi 5!" u kojoj se na četiri kupljene ulaznice peta dobiva na poklon.

Ulaznice su dostupne na službenoj stranici Sea Star Festivala, na svim prodajnim mjestima ili online u sistemu Gigstix.ba.

