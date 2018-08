Trebinjci uživali u hitovima "Queena"

TREBINJE - Popularna beogradska rok grupa "Queen Real Tribute band", po mnogima najveći evropski dosljednici Merkjurijevog "Queena", oduševili su trebinjsku publiku nastupom na prepunom centralnom gradskom trgu, iako bez filharmonije i posebnog spektakla, kakav ovi momci znaju napraviti.

Za sebe vole da kažu da ne izvode muziku "Queena", već jednostavno žive "Queen", što nije nimalo lako, jer, da se ne pominje ništa drugo, svake godine odrade stotinak koncerata i u dvanaest godina svoga postojanja obišli su cio svijet.

Samo u Brazilu su nastupali stotinak puta u preko 50 gradova i vremenom postali veoma slušani i traženi, tako da danas, zavisno od uslova, nastupaju sa filharmonijama, poput proljetnih koncerata u beogradskom Sava centru i zagrebačkom "Lisinskom", uz podršku simfonijskih orkestara i horova.

"Mi smo, u stvari, u bendu koji je 'Real Queen Fun', u fazonu, ako sutra treba da se umre za to - ja ću da umrem i još od 1986. godine sam u tom filmu, pa, iako već sedam dana vučem upalu pluća, ovde u Trebinju me je pregledao doktor, rekao mi da se pazim, ali, kako bi rekao Fredi: 'Show must go on'. Ja sam se tako ponašao i u Šibeniku prošle godine kada sam pao sa bine, napravio salto sa gitarom, slomio tri rebra na polovini koncerta, ali sam i taj i još dva naredna koncerta morao odsvirati, iako su me drugovi iz benda presvlačili i nisam mogao da se obučem", priča basista Ivan Đerfi.

U Trebinju su svirali engleske verzije turneje "Queen", sa starijih, ali i novih albuma i, kako kaže, oduševio se ovdašnjom publikom za koju je do samog nastupa imao utisak da se u ovom gradu sluša turbo-folk muzika, iako se potajno nadao da će biti drugačije.

"Sledeće godine želimo da se pojavimo ovde sa filharmonijskim orkestrom i horom, pa onda tek možemo da pričamo o svim tim lepim pesmama koje su u tom fazonu, jer smo sada slučajno dogovorili nastup, s obzirom na to da smo na turneji, u okviru koje smo imali svirku u Dubrovniku, pa smo u Trebinje došli sasvim slučajno i uverili se da je ovo grad kakav nismo očekivali i razbili čak i prve utiske sa tonske probe", kaže basista Đerfi.

U beogradskom "Queenu" ne odustaju od ranije namjere da na koncert krajem godine dovedu ličnog asistenta Fredija Merkjurija, Petera Fristouna, i danas veoma poznatog u "Queen svijetu".

"On je bio Fredijev lični asistent 12 godina i, verovatno, pred njegove nekadašnje verenice Meri Ostin, najveći prijatelj. Bio je na svim njihovim turnejama i snimanjima albuma i 'Queena' i na solo projektima Fredija Mekjurija, tako da ćemo to, siguran sam, odraditi", najavio je Đerfi.

Članovi benda su, kažu, još pod utiscima iz Montroa u Švajcarskoj gdje je "Queen" muzej i Fredijev spomenik, gdje su bili petu godinu zaredom i gdje su se nanovo oduševili zaostavštinom ove čuvene britanske grupe.

O oduševljenju ovim muzejom Đerfi priča ovako:

"U Montrou je 'Queenov' studio od 1979. do devedesetih godina, gde ima mikseta na kojoj posetioci mogu miksati nekoliko pesama ove grupe, što smo mi i uradili, smiksali bas, gitare, vokale, nakon čega smo - umrli od sreće, jer su zvučnici u tom studiju tako moćni da vas 'odseku'".

Nakon nekih izmjena, u sastavu "Queen Real Tribute Band" su, osim basiste Đerfija, Nele Gojković, njegov kum koji svira gitaru, bubnjar Radoš Ćapin (porijeklom Trebinjac), te Ivan Ristanović Rista - Fredi Merkjuri.