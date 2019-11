"Tupas" publiku upoznaje sa "Strancem"

Banjalučki bend "Tupas mene" najavio je promociju novog singla i video-spota "Stranac", koja će se održati večeras u klubu "Rock Symphony caffe" u Banjaluci, sa početkom u 21 čas. Iz benda ističu da je tematika nove pjesme život i rokenrol, a da je na samom slušaocu zadatak da se pronađe u tekstu pjesme i da je doživi na svoj način.

"Pjesma je snimljena u 'MC Pavarotti' u Mostaru. Poprilično brzo smo napravili pjesmu s obzirom na to da je gitarista benda Dragan Moconja donio ideju za pjesmu na probu, Davor Tojčić napisao je tekst i samo smo malo bendovski riješili nekoliko aranžmanskih stvari", rekao je Draženko Kopuz, bubnjar benda "Tupas mene".

Za novi singl snimljen je i video-spot iza kojeg stoji Vedran Ševčuk Alf i "Paradajz Prodakšn".

"Snimanje spota prošlo je stvarno bezbolno. Tu se opet vidjelo da se timski sve lakše riješi. Kad se male ruke slože, sve se može. To je nekako ostavilo na mene i najviše utiska ta usredsređenost svih članova benda i ekipe snimatelja prema finalnom proizvodu koji ćete imati priliku već večeras da vidite", istakao je Kopuz.

Muzičar je dodao da je "Tupas mene" ostao vjeran svojim stavovima, što će se vidjeti i u pjesmi "Stranac".

"Mi samo radimo to kako mi znamo i na publici je da ocijeni da li će joj se svidjeti ili ne. Ovo radimo zato što volimo i dosad je publika to znala i da prepozna. Ekipa koja nas prati zna da 'Tupas' svirke radi na svoj način, a oni koji nisu bili na svirci do sad imaju za to priliku već večeras. Neka samo dođu i mi ćemo se pobrinuti za atmosferu", naglasio je Kopuz i dodao da je premijera ovog singla samo početak novog autorskog poleta banjalučkih rokera.

"Ovo je samo početak. Album je u završnoj fazi, spakovano je skoro sve i publika će imati priliku da čuje još pjesama uskoro", zaključio je Kopuz.