Turneja holograma Ejmi Vajnhaus "na čekanju"

​Oktobra prošle godine otkriveno je da je u pripremi turneja holograma Ejmi Vajnhaus. Međutim, kompanija BASE Hologram, koja radi na projektu, ove nedjelje je objavila da je turneja "na čekanju".

U zvaničnom saopštenju kompanije navedeno je da su se susreli sa "jedinstvenim izazovima i osetljivostima", piše Gardijan.

"Ponekad se, tokom razvoja ovakvih veoma ambicioznih, vrhunski umjetničkih projekata zasnovanih na virtuelnoj realnosti, susrećemo sa jedinstvenim izazovima i osjetljivostima zbog kojih moramo da napravimo korak nazad", rekao je predsjednik kompanije Brajan Beker.

Kako je istakao, produkcije su negdje između šoua na Brodveju i koncertnog spektakla, što zahtjeva kreativno inženjerstvo, a ta vrsta kreativnosti ne ide nužno u korak sa rokovima.

"To se i dogodilo sa Ejmi Vajnhaus. Obećali smo da ćemo slaviti njen život sa najvećim mogućim poštovanjem - kao što smo učinili ranije sa Rojom Orbisonom i Marijom Kalas - i kako bismo ispoštovali to obećanje, stavljamo turneju na čekanje dok ne izađemo na kraj sa našom kreativnom spektakularnom produkcijom, primjerenom njenoj upečatljivoj karijeri", objasnio je on.

Projekcija pjevačice trebalo je da izvodi digitalno remasterizovane pjesme uz prateće vokale i lajv bend.

"Nama je ovo kao san. Vidjeti je ponovo na pozornici je nešto posebno i ne može se opisati riječima. Muzika naše kćerke dotakla je živote miliona ljudi i izuzetno nam puno znači što će se njeno nasljeđe održati na ovaj inovativan i revolucionaran način", kazao je otac pjevačice Mič Vajnhaus kada je turneja najavljena.

Dodao je da turnejom namjeravaju da podignu svijest i da prikupe sredstva za “Fondaciju Ejmi Vajnhaus” koja edukuje mlade ljude o zloupotrebama droge i alkohola, pruža podršku onima koji su u riziku te podupire razvoj mladih u nepovoljnom položaju kroz muziku.

Nastup hologramske Ejmi trebalo bi da traje od 75 do 110 minuta.