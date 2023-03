Tvorac hitova Halida Bešlića najavio veliki projekat

Halid Bešlić je odličnim koncertom oduševio publiku u krcatoj sarajevskoj Zetri. Kolege pjevači i muzičari čestitali su legendarnom pjevaču i njegovim saradnicima na istinskom spektaklu.

Ponosni na ovaj koncert mogu biti i autori Halidovih hitova Mirko Šenkovski Geronimo, Nazif Gljiva, Dino Muharemović... I oni su dobili veliki broj čestitki u VIP prostoru dok su uživali u svakoj pjesmi legende narodne muzike.

Mirko Šenkovski Geronimo nije krio oduševljenje nakon što se na repertoaru našlo čak šest njegovih pjesama: "Ja bez tebe ne mogu da živim", "Čardak", "Taman je", "Romanija", "Lavanda" i "Sevdah da se dogodi".

„Publika ih je sve horski ispratila i zaista me ta noć ispunila ponosom i, moram priznati, emocijama. Nisam iskreno ništa manje ni očekivao od Halida i njegovog sjajnog benda i divne sarajevske publike. Nedavno je isto bilo veličanstveno u zagrebačkoj Areni. Moram pohvaliti i organizaciju koncerata i u Sarajevu i u Zagrebu koji su bili na vrhunskom nivou, od bine do zvuka i jedne pozitivne atmosfere koju uvijek vuče ta Halidova harizma i dobra i topla energija koja se presijava na publiku. Čestitke svima, od menadžera do svih izvođača koji su nastupali“, kaže Mirko Šenkovski Geronimo.

Vlasnik brojnih hitova, koji je, pored Bešlića, pisao za "Crvenu jabuku", Hanku Paldum, Enesa Begovića i mnogo drugih pjevača, vratio se obavezama na projektu „Geronimo Music“.

„Na tom projektu radimo već dvije godine i, evo, uskoro izlazi i u fizičkom obliku kao CD, koji je lijepo imati bez obzira što digitalne platforme preuzimaju primat u diskografiji. I na tom projektu ugostio sam sjajne umjetnice i umjetnike i glasove koji su mi na neki način inspiracija. Ovaj projekat prate Grand produkcija i Croatia Records, a već sljedeći projekat koji smo krenuli raditi povjerio sam Hayat produkciji, a on će takođe biti ispunjen regionalnim zvijezdama. Moj tim i ja vrijedno spremamo nove pjesme i do kraja godine pripremamo još puno iznenađenja o kojima za sada ne bih govorio javno. Samo obećavamo da ćemo ostati na nivou na kojem su nas ljudi već navikli slušati“, kaže Šenkovski.